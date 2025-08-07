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    首頁　>　生活

    水里農會總幹事出爐 南投縣府︰決議無效

    2025/08/07 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉農會昨召開理事會候聘總幹事，由於當權派的郭姓理事因資格不符，被南投縣政府裁決撤銷職務，但昨仍參與總幹事聘任表決，最終以五比四的票數，由當權派人馬陳美鳳獲聘，與會的縣府農業處代表則表示，該會議有資格不符的理事參與表決，因此決議無效，將報請農業部撤銷此次總幹事聘任。

    主持會議並進行表決的理事長蕭志全表示，郭姓理事被縣府認定資格不符，係因縣府違反農業法，介入並沒收農會審查權，逕自審核、撤銷其資格，由於程序違法，縣府的決議無效，郭某仍保有理事資格。

    資格不符理事參與表決

    目前郭已提出訴願，在結果出爐前，他無法撤銷理事或進行遞補，且理事會昨已表決產生新任總幹事，對於縣府將報請農業部撤銷表決結果，他予以尊重。

    農會在野派理事指出，蕭志全放任失格郭姓理事出席會議表決，整場會議實屬無效，新任總幹事也不能就任。

    縣府農業處回應，即便郭姓理事提出訴願，但在結果出爐前，縣府撤銷其理事資格的裁決仍有效，因此昨天總幹事候聘會議，因有資格不符的郭某參與表決，後續會報請農業部撤銷總幹事聘任。

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