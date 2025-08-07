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    首頁　>　生活

    南部受災嚴重 中市綠議員捐1日所得

    中市議員陳淑華（左）與民進黨市黨部主委許木桂（右）送物質至嘉義災區，委請立委蔡易餘（中）協助發放。（議員陳淑華提供）

    中市議員陳淑華（左）與民進黨市黨部主委許木桂（右）送物質至嘉義災區，委請立委蔡易餘（中）協助發放。（議員陳淑華提供）

    2025/08/07 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕丹娜絲颱風及西南氣流帶來強風豪雨重創中南部，民進黨中市議會黨團總召王立任昨天上午宣布，黨團成員已有二十多位將捐出一日所得四九七八元，捐給黨中央所建議的機構或團體；此外，民進黨中市黨部與多位中市議員響應民進黨中央的救災優先，到台南及嘉義救災。

    市黨部與議員募物資、南下救災

    王立任表示，台灣因風災及連日豪大雨，造成中南部重大災情，站在同島一命，經徵詢黨團成員意見，獲得多數黨團的同意，捐出一日所得，來協助受災民眾，略盡棉薄之力，呼籲大家一起守護台灣。

    民進黨團不止捐一日所得，很多議員近日南下救災，台中市黨部主委許木桂與中市議員、中常委陳淑華響應中央的災後重建行動，已完成募集食用物資三百多份及消毒水一批，五日下午載送至嘉義海線地區，委請立委蔡易餘協助發放給需要的災民，昨天更協調機具送往嘉義救災。

    議員江肇國、陳雅惠等人在四日率領志工隊，前往台南鹽水與後壁地區，投入災後家園清理工作；陳俞融則在五日率領團隊到嘉義水上協助救災，而周永鴻募集帆布，昨天委託市黨部送到南部災區。許木桂說，目前原市區民進黨議員多往南部救災，而原縣區則協助罷團進行大罷免。

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