《豪雨釀災》台中農損逾7500萬 今起申請現金救助

石岡區民宅後方土石崩塌，住戶急撤離。（市府提供）

2025/08/07 05:30

損害面積超過754公頃 97處路基掏空、邊坡崩塌待復建

〔記者蘇孟娟、歐素美／台中報導〕台中連日豪雨造成不少災情，市長盧秀燕天氣甫放晴就出訪澳洲惹議，市府昨召開跨局處災後復原會議，其中，農損面積逾七五四公頃，農損金額破七千五百萬元，將輔導農民申請救助；另包括民宅積水及二八五處災情通報，雖已初步排除，但後續仍有路基掏空、邊坡崩塌等九十七案需災後復建，市府將加速修復。

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即日起到19日可到區公所申請

這波豪雨造成台中市多處受災，善後未了，盧秀燕五日即出訪挨批，不少民眾灌爆她臉書表不滿，民進黨議會黨團也譴責她丟下救災工作，做個人政治秀；已抵達澳洲的盧秀燕昨則越洋指示副市長鄭照新召開跨局處災後復原會議，掌握復原進度。

其中，農業災損部份包括落花生、胡麻（芝麻）、紅龍果、百香果、辣椒、胡瓜、絲瓜、薑、青蔥及和平區水蜜桃等受災嚴重，農作物損害面積逾七五四公頃，損失金額逾七千五百萬元，農業部已公告為天然災害現金救助及低利貸款地區，受災農民六日到十九日可到區公所申請救助；另甜柿災情也很嚴重，已通報農業部爭取補助，協助農民減少損失。

大坑風景區14條步道受創 全封閉

此外，市府統計，這波豪雨共造成三百廿戶民宅積水；二八五處災情通報，初步均已清除，但石岡區下坑巷邊坡落石及頭坪巷路基掏空路面破大洞，目前以三角錐等暫時圍起來，單向通車；北屯區北坑巷往中正露營區路基塌陷，產生高低差暫停通行；太平區竹村路一三八巷口下邊坡崩塌導致大湖橋橋台裸露，僅局部開放小車通過，至於大坑風景區十四條步道受創嚴重，目前持續全數封閉。

市府指出，各局處盤點有九十七處需進行災後復建工程，鄭照新指出，將儘速針對落石與邊坡滑動等潛在風險區域進行修復，並公開資訊，讓市民瞭解善後進度。

石岡區下坑再度發生落石，影響交通。（張鴻斌提供）

連日豪雨造成台中市和平梨山地區水蜜桃落滿地，災損嚴重。（民眾提供）

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