東港安泰醫院大火9死案緩起訴偵結 屏縣府遺憾：不符社會常理

東港安泰醫院去年發生大火，造成九死慘劇。（資料照，屏東縣政府提供）

2025/08/07 05:30

〔記者羅欣貞、李立法、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮安泰醫院去年十月三日發生大火，造成九人死亡，全院近五成違建現形，屏檢地檢署經十個月偵辦後昨天偵結，醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等全案四名被告均獲緩起訴處分；對此結果，屏東縣政府深表遺憾，認為檢方處分不符社會常理。

全院違建率高達47.2％ 已全數拆除

安泰醫院在去年山陀兒颱風侵襲時發生大火，造成一名醫院員工及八名住院病患死亡、多人嗆傷，火勢延燒至多個樓層；蘇清泉及擔任醫院總務主管的胞兄蘇威菘、水電設備士鄭男與安檢師郭男等四人，分別涉違反建築法、過失致死、偽造文書行使業務上登載不實等罪列為被告。

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安泰醫院已支付超過三千萬元賠償金與死、傷者家屬達成和解。

蘇清泉兄弟共須支付公庫1500萬＋義務勞務

而屏檢予以四被告附條件緩起訴處分，檢方認為四人犯後均坦承犯行，偵查中與全部死者家屬達成和解，且全院區違建物已全數拆除，該院長期提供屏南地區醫療服務，減輕偏鄉居民就醫負擔，具一定公益性，部分被告具專業技能，可透過義診、公益勞務及專業授課回饋社會。

四人緩起訴條件如下，蘇清泉須公庫支付一千萬元，提供二十次偏鄉義診服務；蘇威菘須向公庫支付五百萬元，參加法治教育八場、提供四十小時公益義務勞務；鄭姓水電設備士須向公庫支付六十萬元，參加法治教育八場、義務勞務八十小時；郭姓安檢師須向公庫支付八十萬元，提供二十次消防設備、防火管理等相關專業償授課服務。

屏東縣政府表示，屏檢偵辦結果，對比九條人命及社會付出的成本，讓外界有法律秩序無法維護的憂慮。安泰醫院大火的起火點動力中心，違建率高達三三○○％，全院違建率達四十七．二％，屏檢的「緩起訴」處分，明顯不符合社會常理。

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