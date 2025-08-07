2025青年健康論壇》不只癌症！中風、偏頭痛 青壯年失能兩大威脅

衛福部健保署長石崇良（中）、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（左四）、HTAi主席Ann Single（右四）等人6日出席「2025青年健康論壇」，並與其他來賓合影。（記者廖振輝攝）

2025/08/07 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕除了癌症外，專家點名，台灣偏頭痛的疾病負擔超越日韓，造成生產力損失約GDP二％，「非死即殘」的中風更是十名患者有七人無法回到原工作崗位，兩者都是青壯年失能重要威脅，政府應正視研擬對策。

偏頭痛疾病負擔超越日韓 生產力損失約GDP2％

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偏頭痛為全球第二大致失能疾病，成大藥學系教授歐凰姿表示，德國知名研究機構WifOR分析，台灣偏頭痛疾病負擔超越日韓，生產力損失約GDP二％，高於心血管疾病的一．二九％，推估二百萬人罹病，尤其具生產力的十八至五十歲人口占七成。

歐凰姿指出，偏頭痛造成勞動力損失包含有薪工作損失（例如請病假、效率下降），以及無酬工作損失（例如家務、育兒等），因好發於女性，導致女性整體GDP損失是男性二倍，尤其無酬工作損失更高達男性十倍，應納入政策評估與社會支持體系中。

台每18分鐘就1人中風 2成是青壯年

全球失能主因則是中風，台灣腦中風學會秘書長湯頌君說明，台灣每年新增三萬至五萬名患者，平均每十八分鐘一人罹病，每四十四分鐘一人喪命，「非死即殘」是最可怕之處，四成病人半年內會出現肢體痙攣恐釀失能，每五名失能有一名會癱瘓長期臥床，且十名中風患者有七人無法回到原工作崗位，一年更需至少五十萬元以上的照護費用。

值得注意的是，每年新增中風人口約十五％至廿％為四十五歲以下青壯年，衝擊生產力，對個人、家庭與社會都造成重大影響。湯頌君指出，健保已放寬血栓溶解劑、取栓術使用，但臨床人力等其他資源未能跟上，造成受惠人數有限，呼籲要調整醫療團隊給付，以血栓溶解劑為例，盼將使用率從六％至十％提高為十五％至廿％，有助病人恢復，降低對社會經濟的衝擊。

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