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    2025青年健康論壇》拚2030癌症死亡率下降三分之一 健保治療用藥仍有缺口 專家籲補齊拼圖

    「2025青年健康論壇」昨召開，健保署署長石崇良（前排右4）、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（前排左4）、HTAi主席Ann Single（前排右3）及企業代表出席合影。（記者廖振輝攝）

    「2025青年健康論壇」昨召開，健保署署長石崇良（前排右4）、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（前排左4）、HTAi主席Ann Single（前排右3）及企業代表出席合影。（記者廖振輝攝）

    2025/08/07 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕二○三○年癌症死亡率下降三分之一是賴政府重要目標，儘管健保去年新增與擴增給付癌症新藥達上百億元，但專家認為，肺癌仍有創新療法、早期用藥等缺口，呼籲盡快補齊拼圖，同時與肝癌息息相關的Ｂ肝，用藥也要跟上國際，力抗國人癌症「雙殺手」。

    力抗國人癌症雙殺手

    肺癌是國人癌症死亡首位，台北醫學大學副校長李岡遠表示，近年出現年輕化趨勢，女性廿五歲、男性卅歲開始冒出個案，以非小細胞癌每年約新增一．五萬名患者為大宗，也是不抽菸卻罹癌的主要族群，多與家族史有關，診間常碰到一人確診，其他家人檢查再發現一、兩人中鏢，但治療推陳出新速度快，因此五年存活率從廿．一％上升至五十二．七％。

    李岡遠指出，與抽菸相關性高的小細胞肺癌，每年新增一千多人，但健保給付用藥相對少，五年存活率僅六．七％。目前肺癌早期標靶及免疫治療，或是雙特異性T細胞銜接系統等創新療法，或是罕見突變基因的雙效抗體等，仍是健保待補齊拼圖。

    李岡遠說明，新藥昂貴，即使通過食藥署核准上市，仍猶如私人飛機，只有財力豐厚的人用得起，必須取得健保給付，才是多數民眾搭得到的民航機。

    至於國人癌症死因第二位肝癌，台大醫院胃腸肝膽科醫師徐士哲指出，肝癌與病毒性肝炎高度相關，台灣Ｃ肝二○二二年估近卅三萬人，但因口服新藥問世且健保給付，可望今年消除。Ｂ肝推估高達一八九萬名帶原者，不少人欠缺病識感、未定期追蹤，需發展提高正確認知與遵從醫囑作法，同時健保給付用藥有時間限制，也應調整跟上國際指引。

    近年癌症免疫治療被許多病人視為一線曙光，台灣分子醫學會常務監事曾嶔元坦言，免疫治療的「敵我二分法」有助阻斷癌症出路消滅，但只有用在對的人，效果才會好，因此「錯誤配對修復功能不足（dMMR）」與「高微衛星不穩定性（MSI-H）」兩大生物標記扮演重要角色，可作為實踐精準醫療與提升健保效益的關鍵標的。

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