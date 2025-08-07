2025青年健康論壇》勞動人口罹癌突破50萬 衝擊年產值720億

「2025青年健康論壇」昨召開，健保署署長石崇良（前排中）、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（前排左4）、HTAi主席Ann Single（前排右4）及企業代表出席合影。（記者廖振輝攝）

2025/08/07 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國內勞動人口罹癌數突破五十萬大關，台灣年輕病友協會粗估，這些青壯年因癌離開職場造成的產值流失，一年高達七二○億元，呼籲政府提供更多支持，包含健保給付醫材、藥品的醫療科技評估納入社會影響考量，守住勞動量能，才能保住國家競爭力。

盼健保評估給付 應考量社會影響

台灣年輕病友協會昨舉辦「二○二五青年健康論壇」，國內外專家與官署代表齊聚一堂，總統賴清德亦錄製影片表示，身為台灣首位醫師總統，致力於打造健康台灣，讓國人更健康，過去一年擴大癌篩對象、擴增健保預算、強化三高防治，並成立癌藥基金「用多少、補多少」，就是希望翻轉過去病友看得到新藥卻用不起的無力感，期盼他們面對病痛挑戰時，能被制度接住，也被社會理解。

請繼續往下閱讀...

守住勞動量能 政府應提供更多支持

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，衛福部統計，我國廿至六十四歲勞動人口罹癌數，從二○一四年四十一萬人成長至二○二三年五十．七萬人，勞動部分析發現，民眾罹癌後五年，近五成勞動力流失，包含無法康復到足以回原職場或死亡。

劉桓睿指出，青壯年罹病造成失能已成為國際關注焦點，紛紛討論因應策略，呼籲我國評估健保是否給付醫材、藥品時，除臨床效益外，也應加強「以人為本」的思考，將可能造成的勞動力衝擊、稅收減損、社福支出增加等整體社會影響納入考量。

特地來台參與論壇的國際醫療科技評估學會（HTAi）主席Ann Single認為，醫療科技評估決策過程若可納入病人觀點，有助提升政策可行性與公平性，也更確保醫療資源配置真正回應患者需求。

健保署長石崇良強調，青壯年是國家中堅份子，也正值家庭經濟重心，一旦生病最需要政府支持，因此健保持續檢討造成經濟破壞性的醫療支出，例如癌症納入新藥，給付也從晚期擴及早期，就是希望給年輕病友更多支持；未來也期待專家會議有病友專家加入。

面對少子化、高齡化浪潮，劉桓睿強調，避免青壯年勞動力流失是未來十年重要挑戰，除了健保給付「藥」及時，也盼發展對病友更友善同理的工作環境、彈性的工作模式。協會二○二二年發起「健康台灣友善職場行動」以來，至今已逾五十家企業響應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法