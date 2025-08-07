TBC突襲停播4頻道 62.2萬用戶受影響

台灣寬頻（TBC）因和中嘉集團在頻道授權條件無共識，以及授權費問題，前天突透過跑馬燈宣布，自昨日清晨六時起停播Discovery等四個頻道，並以另四個頻道取代，全台62.2萬用戶受影響。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/07 05:30

NCC：最快今日要求業者恢復上架

〔記者林志怡、徐子苓／綜合報導〕台灣寬頻（TBC）因和中嘉集團在頻道授權條件無共識，以及授權費問題，前天突透過跑馬燈宣布，自昨日清晨六時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等四個頻道，並以另四個頻道取代，全台六二．二萬用戶受影響。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，昨日已請業者到會陳述完畢，確認有違規情事，最快今日發文要求業者即刻恢復上架。

TBC：與中嘉授權糾紛 先行停播因應

TBC總經理潘煦邦透過新聞稿說明，這次頻道下架是單純的商業糾紛，TBC和中嘉在頻道授權條件上長久無共識，中嘉主張的戶數標準高於其他頻道代理商，TBC不能對其他代理商不公，早就申請下架四頻道，但中嘉又逐年以訴訟要求高額頻道授權費，最近更來函警告表示未得到合法授權，迫於自救自保、也為了避免著作權爭議，先行停播因應。

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代理商中嘉 控TBC積欠3.45億授權費

中嘉集團則發布聲明控訴，TBC自二○二二年起積欠三．四五億元授權費，至今未清償欠款，亦未協商還款計畫，突襲式斷訊事件是TBC單方面所為，此違法行為以犧牲收視戶權益作為商業談判籌碼，中嘉將呈報主管機關，呼籲儘速恢復四個頻道訊號。

NCC：業者逕行變更頻道 確認違規

NCC表示，TBC確實曾在前年十一月提出頻道變更計畫，但經過資料補充與調處後，並無結果，NCC也未同意相關變更。這次業者逕行變更頻道，確認有違規情況，昨日已啟動行政調查並請業者到會陳述，最快今日發文，要求業者即刻恢復上架。

消基會董事長鄧惟中認為，這次業者處理不當並影響用戶，過去尚有NCC可以裁處，但自NCC組織法修正迄今，NCC委員人數始終不足半數、無法依法開會，進而影響業者頻道變更事宜，讓消費者「掃到颱風尾」，希望立法院諸公要以民生為念，儘快審查NCC委員人選。

中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會祕書長陳依玫則指出，TBC的用戶範圍廣及半個台灣，這次違法斷訊起因於系統業者與代理商的糾紛，頻道業者是無辜受害者，希望系統業者盡快與代理商達成協議，恢復頻道播放，確保消費者權益。

衛星廣電公會也提及，TBC並非首次提出頻道異動審查案，過去每年提類似移頻案，常連初審都無法通過，但如今NCC委員人數不足，無法審查。

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