嘉縣吳鳳橋便橋 通過八掌溪暴漲考驗

吳鳳橋便橋使用多根H型鋼打入溪底支撐。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/06 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣台三線跨越八掌溪的吳鳳橋正進行改建工程，預計後年十月完工。西南氣流帶來豪雨侵襲，這次八掌溪集水區連八天下大雨，致溪水暴漲，滾滾泥水直逼便橋橋面景象，令人提心吊膽，所幸便橋設計時已考量洪水衝擊，有驚無險通過這次雨災考驗。

H型鋼打入溪底 滾滾泥水一度直逼橋面

橋齡四十年的台三線吳鳳橋位於中埔鄉與番路鄉交界，為阿里山聯絡道路重要橋梁，因橋梁長度、高度及通洪斷面都不足，公路局雲嘉南區養護工程分局辦理改建工程，歷經三次招標，以四億四三九三萬元決標。

請繼續往下閱讀...

改建後的吳鳳橋橋面將提高三公尺，長度由一六○公尺延長至一八○公尺，寬度自十六公尺拓寬為廿公尺，同時改善排水、照明及交通設施，預計後年十月完工。

雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段長吳俊德表示，新橋採半半施工方式，原橋梁車道保留單線車道，另設置便橋供車輛通行。今年七月起，進行北上線橋梁及引道拆除施工作業，車輛改行南下線及便橋，為確保便橋通行安全，包商使用H型鋼打入溪底支撐，並以貨櫃堆疊橋墩，便橋通車前經技師檢測合格，報請縣府檢試核准。

吳俊德表示，便橋結構安全，此次通過洪水的巨大考驗，為了用路人安全，仍將持續廿四小時全天候監控，依交通情況滾動檢討管制措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法