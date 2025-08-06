雲林斗南大淹水 肇因溪水倒灌下水道

初判是溪水從橋下方雨水下水道出口倒灌造成淹水。（記者黃淑莉攝）

2025/08/06 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕日前強降雨造成斗南鎮多處淹水，五河分署經過調查，研判是因為大湖口溪水位高，水位壓力導致溪水從雨水下水道倒灌到地面。昨天縣府表示，將與水利署著手雨水下水道出口的水閘門及抽水設備建置，防止類似災情再度發生。

雨水箱涵出口將設閘門 並建置抽水站

水利署、國土署、縣府水利處及斗南鎮公所昨天應立委張嘉郡邀請會勘斗南淹水災情。五河分署長吳明華指出，八月三日斗南大淹水，派員前往建國三路與明昌路口調查，發現多處水孔蓋湧出大量泥水，初步研判應為下水道系統壓力過大所致，其中主要收集建國三路周邊雨水的G幹線在仁晟橋下方排入大湖口溪，該處排放口沒有設置閘門或逆止閥等防止倒灌設施，溪水倒灌入下水道系統，進而從水孔蓋冒水，導致建國路三路等地淹水。

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水利處科長羅士閔表示，斗南雨水下水道已建置很久，以前沒倒灌問題，這次大湖口溪完成整治，保護標準提高到廿五年，台鐵鐵橋上段堤防又加高，溪水不溢堤但都鎖在河道裡，水位變更高，舊的雨水箱涵無法承受水壓而造成倒灌。

大湖口溪降水位 應清疏、改善放水路

羅士閔說，當務之急先在雨水箱涵的出口做水閘門，第二階段把雨水箱涵改成順向接大湖口溪，再配置一個簡易抽水站，第三階段期盼水利署加強清疏、放水路改善，讓大湖口溪水位下降，市區低窪處雨水才可排出。

國土署下水道工程分署副分署長沈益生表示，建議水利署要加強河道疏浚，河床一直提高，市區排水就排不出去，將請縣府針對該區域地下水道做檢討規劃；水利署副署長王藝峰說，水利署針對淤積的部分先清疏，自動水門做好之前會配合先做簡易式抽水站，避免內水排不出去。

水利署五河分署官員簡報說明斗南淹水原因。（記者黃淑莉攝）

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