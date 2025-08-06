台南災後重建 專業青年志工加入

2025/08/06 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲風災災區持續復原，南市府招募到十七位具建築、測量、土木、都市計畫等專業背景的大專青年志工，預計於下週投入學甲、北門、將軍等重災區展開丈量協助，志工來自成大、台南藝術大學、逢甲、陽明交大與高雄大學等校。

成功大學建築系的馮晨雅表示，她的畢業設計基地正位於災區的下營區大埤村，爺爺家也受損，「希望用自己的專業協助家鄉重建。」逢甲大學都市計畫系畢業生吳冠賢現在正等待當兵的空檔，希望透過自己的地理資訊系統與影像判釋專長，盡一份社會責任。

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災後石棉瓦清運問題也是一大挑戰。台南新芽協會創會理事長嚴婉玲與環保局、公所、公民社群、志工等日前實地勘查清運通報流程，討論改進空間。她指出，台南沿海為全台石棉瓦密度最高地區之一，清理過程須謹慎且人力不足。

重建之路漫長艱辛，仍有無數無名英雄默默耕耘。嚴婉玲說，多日在災區看到的現場「沒有鎂光燈，也沒有比雨水還多的口水。」中央與地方、政府與民間在石棉瓦處理議題上逐漸建立起協力機制，為復原工作注入新動能。

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