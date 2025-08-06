台中海洋館8/21試營運 9/25前8折優惠

大洋缸內的「豹紋魟」。 （觀旅局提供）

2025/08/06 05:30

6歲以上孩童票400元 家長抱怨太貴

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕台中海洋生態館開幕一再延宕，OT廠商全力趕工，確定於八月廿一日正式對外試營運，廠商昨日於官網提前公布票價資訊，包括成人票五○○元、六歲以上孩童與清水、梧棲居民四○○元、六歲以下孩童免費，八月廿一日至九月廿五日試營運期間，提供票價八折優惠。

全票比屏東海生館貴 比桃園Xpark便宜

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緊鄰梧棲漁港的海洋館斥資八．二億元打造，主建築工程二○一九年三月完工，票價昨日公布，有民眾認為全票相較屏東海生館四五○貴了一點，但較知名的桃園Xpark便宜，有民眾表示還能接受，但較多家長抱怨台中海洋館六歲以上孩童票四○○元太貴。市議員楊典忠表示，價格是其次，觀光景點要有長遠吸引力，讓遊客覺得物超所值。

館內有室內開放式企鵝缸及潮汐池

海洋館館內有互動體驗區、水生生物收容中心，也有巨型大洋水槽、水母展區、河口濕地區模擬重現大甲溪流域魚類與水草生態外，還有國內首見的室內開放式企鵝缸及潮汐池等。

市長盧秀燕、議長張清照昨首度開箱視察，對於「全台首創室內濕地體驗區」及「全台首創半開放式展示」表示肯定。

交通局表示，民眾如從市區到鄰近梧棲觀光漁港的「台中海洋館」，可以在台中車站搭乘三○九路，或到清水車站搭乘六八八路、六八八路副線、六七九路副線、大甲車站前搭乘六七九路、六七九路副線，台中高鐵目前無直達梧棲漁港與海洋館公車，可搭乘市區公車至朝馬或台中站轉乘，也可搭乘往海線的區間車至清水火車站轉搭市區公車，也可參考高鐵台中站與高美濕地計程車共乘服務，分擔車資。

開車族部分，海洋館周邊有一○六個小客車停車位和廿個大客車位停車位，並會視營運情況開放台中區漁會停車場，供遊客臨時停放。

企鵝區的麥哲倫企鵝。 （觀旅局提供）

台中海洋生態館本月21日試營運，市長盧秀燕與議長張清照昨視察，觀賞黑潮之海展缸。 （觀旅局提供）

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