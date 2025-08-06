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    連日豪雨！高雄生菇 屏東長靈芝

    屏東路樹長出靈芝。（記者葉永騫攝）

    屏東路樹長出靈芝。（記者葉永騫攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者陳文嬋、葉永騫／綜合報導〕真的下到「生菇」！高雄市連日豪雨累積雨量超越莫拉克風災，民眾驚訝市區道路分隔島、公園綠地因環境潮濕冒出多樣蕈菇，不少是台灣「毒菇狀元」綠褶菇不可食用，甚至有民眾衝分隔島拍照險象環生，員警維護民眾安全連夜摘光，公園處也派員清除，呼籲民眾勿採食。

    高雄自七月二十八日起連二波西南氣流影響下，以茂林山區八日累積雨量二九二三．五毫米全國最多，連鳳山、左營等市區道路分隔島、公園綠地陸續長出各式蕈菇，以鳳山區鳳南路分隔島綠褶菇群最吸睛，許多民眾穿越馬路，直衝分隔島拍照打卡，警方認定該處交通秩序易生危害，為維護人車安全有移除必要性，連夜摘除綠褶菇。

    嘉義大學教授林彥伯提醒，綠褶菇是台灣「毒菇狀元」，常在春、夏季雨後春筍般，整群從草地或灌叢冒出，菌褶成熟呈淡綠至綠褐色，不可誤食。

    此外，屏東縣萬丹鄉祥和路也被發現路樹竟然長出了靈芝，甚至連堤防圍牆也出現一朵朵的靈芝，樹洞內也長出白色的菇菇。

    有村民指出，祥和路就在麟洛溪旁邊，濕氣本來就重，連續整個星期都在下雨，有些路樹的樹枝掉下來腐爛就能成靈芝及蕈菇最佳生長的環境，好幾棵路樹都出現這種情況，而堤防圍牆也因為太潮濕長出青苔，甚至長出靈芝。

    連日豪雨過後，高雄市區道路分隔島長出「綠褶菇」，警方維護人車安全連夜移除。（民眾提供）

    連日豪雨過後，高雄市區道路分隔島長出「綠褶菇」，警方維護人車安全連夜移除。（民眾提供）

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