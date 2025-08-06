竹市機車格收費無人停不檢討 議員批官僚

新竹市府交通處劃設機車停車收費格，卻出現幾無人停情況。圖為市區文化街周邊。（記者洪美秀攝）

2025/08/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處近年推動市區機車停車格收費政策，原期望提高車格周轉率，但市議員鄭美娟接獲陳情指出，包括新源市場、文化街及稅務局、府後街等多處機車收費停車格幾乎無人停，免費車格則依舊出現亂停現象，她五月在議會質詢要求市府全面檢討施行區域與方式，至今未獲調整檢討，凸顯市府根本無視民意且官僚至極。

避免付費 免費格爆滿甚至違停

交通處表示，為紓解熱門商圈機車停車位一位難求情形，在部分路段試辦「機車每小時收費十元」措施，到今年七月底，已在八處路段（包含林森路、民權路、文化街等）設置一四五格收費停車格，最高周轉率達廿七％，多數區域仍維持免費停車，提供民眾多元選擇。

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鄭美娟說，市府全面施行機車收費劃設的政策很不友善，不少民眾為避免付費，寧願將機車停在紅線、騎樓甚至違停區域，導致收費格閒置，除製造更多交通亂象，也影響市容。

她說，許多賣場與商場只要消費就享停車折抵，市府卻在傳統市場加重停車負擔，無異削弱傳統市場的競爭力，建議參考外縣市做法，對短時間停車者提供卅分鐘免費停車，並視市場營運時段，如新源市場早市性質，在傍晚後開放免費停車，體恤通勤族返家需求，兼顧車格周轉率與民眾便利性。另包括市區文化街及府後街等處同樣出現收費區只停二、三輛車，但免費停車區卻大爆滿甚至違停。

交通處僅回應全路段收費再研議

鄭美娟說，市府機車停車收費政策在特定區域的效果明顯失靈，交通處僅以「未來全路段實施機車收費時，將再行研議」回應，如此空泛、拖延的說法，是官僚至極且罔顧民意，無視基層生活實況。

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