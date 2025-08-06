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    桃園海客季開跑 推8大主題活動

    利用廢漁網回收再製的紗線、布料與服裝作品。（記者李容萍攝）

    利用廢漁網回收再製的紗線、布料與服裝作品。（記者李容萍攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「二○二五桃園海客季」系列活動，即日起至八月卅一日在新屋區永安海螺文化體驗園區，以「海陸遊樂園」為主題，推出「米寶路跑勇闖海客季」、「海客小旅行」等，讓民眾在盛夏體驗海客文化，感受新屋客庄風情。

    副市長蘇俊賓說，特色活動包括結合高低空繩索挑戰的「夜宿永安」、串聯海螺園區全新特展及新屋海岸景點的「海客豐收集章活動」、極具海客文化意義的「千人牽罟」與「海客嘉年華」，以及「食魚教育」課程、「星繽樂演唱會」。

    市府客家事務局長范姜泰基表示，「米寶路跑勇闖海客季」廿三日在海螺園區開跑，加入更多闖關障礙賽跟超大海螺滑水道、戲水池等遊具，當天還有「海客音樂趴」；「海客挑戰賽」推出堆（修）石滬、牽罟體驗等關卡，會場周邊還有「海客潮市集」，活動可至客家局網站報名。

    永安海螺館即日起展出服飾設計師呂學政與在地客家鄉親，跨領域策劃「灃茟—永續潮起、海客豐收」特展，推出以回收自永安漁港的廢棄漁網為主材料，融合金屬纖維與色彩網布的「潮網律動」，以立體刀形排列揮灑出的「大魚豐收」玻璃牆面，以及服裝作品、手作袋包「豐收包」。

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