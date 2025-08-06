桃園教師加班 爭取「優惠倍率補休」無共識

桃園市教育產業工會、桃園市產業總工會5日到市府陳情並遞交陳情書。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/06 05:30

桃教產4大訴求多獲協議 教育局︰教育部函覆教職員應予一致規範

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市是全國第三個教師可支領加班費的直轄市，市長張善政上個月簽准預算編列，市府教育局昨召開研商國高中小加班費支給原則會議，桃市教育產業工會（簡稱桃教產）要求具體回應四大訴求，長達三個多小時的會議，大部分取得共識，但加班補休採優惠倍率則被否決。

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桃教產批預算太少 看得到吃不到

「最大問題是加班費預算編得太少了。」桃教產理事長吳明玉表示，四十九班以上學校四萬二千元，十二班以下學校僅一萬二千元，恐怕瞬間就用罄，未來年度經費額度一樣，若加班補休不採優惠倍率，在預算提前用完下，教師只能選擇補休，維持現行機制加班一小時就補休一小時，政策美意「看得到，吃不到」，後天第二次勞資爭議調解，將再討論，若無共識則申請仲裁。

加班費適用對象 含所屬各級學校

桃教產、桃市產業總工會昨於會前到市府陳情，高喊「市長善政要落實，教師期待不落空」，並提四大訴求，包括加班費適用對象應包含桃園市所屬各級學校，即高國中小及幼兒園之教師；教師配合學校事務加班時，應可選擇請領加班費或補休，若加班費用罄無法給付時，應給以優惠倍率補休。

還有教育局新編的加班費預算，不得影響原有專案加班費編列及現行課務排代機制；建議表列可請領加班費的項目，以利預算編列及學校規劃，也避免主事者因個人偏好，導致教師無法支領加班費。

教育局副局長賴銀奎表示，會議共識當中，教師加班費提供補休之外的選擇，適用對象本就包含所屬各級學校，即高國中小及幼兒園教師，教師人數有一萬八三六九人，適用校內全體教職員工；至於教師加班採優惠倍率時數補休，經請示教育部獲明確函覆，為避免教師與校內其他身分人員加班時數計算標準不一致而失衡平，應予以一致性規範。

賴銀奎說，桃市學校加班費預算額度已是全國最優，將以會議共識函文各校，後續滾動修正，今年加班費預算已核予學校，各校在收到會議紀錄後即可實施。

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