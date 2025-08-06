苗縣紅棗現金救助每公頃8萬 受理申請

2025/08/06 05:30

〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，目前正進入採收期，不過近日連續雨勢導致紅棗裂果嚴重，不少果農心血泡湯。農業部農糧署已公告，苗栗縣為辦理紅棗天然災害現金救助地區，即日起至十八日受理申請，每公頃補助八萬元，另苗栗縣政府加碼補助每公頃二萬五千元的果園清理費。

此外，銅鑼鄉是全台最大的杭菊產地，栽種面積約五十公頃，受連日豪大雨影響，正在生長的杭菊不是被強風吹斷，就是泡在水中導致根部腐爛，預估損失將達四成，恐影響收成，花農希望苗縣府能協助向中央申請農產業天然災害救助。

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銅鑼杭菊豪雨爛根 恐損4成

縣長鍾東錦昨於苗栗縣議會臨時會表示，紅棗落果若不及時清理，可能會腐爛招來果蠅，經與主計處、農業處協調，從農業發展基金撥款，每分地補助兩千五百元協助棗農清理果園，另請立委邱鎮軍協助，繼續爭取中央補助。

銅鑼杭菊部分，銅鑼鄉農會及鄉公所接獲農友反映，已通報苗栗縣政府，初部提報受損面積約四成，苗縣府將會同農糧署、苗栗區農改場人員前往勘災，依農產業天然災害救助規定，若受害面積達二成，政府將予以救助。

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