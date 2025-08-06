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    首頁　>　生活

    淡水信義線尖峰擁擠 議員籲調整運能

    2025/08/06 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕台北捷運淡水信義線平日尖峰時段經常出現列車擁擠情況，影響通勤交通品質、效率。新北市議員陳偉杰表示，台北捷運公司應適時調整運能；台北捷運表示，將持續觀察實際運量，適時進行滾動式調整。

    陳偉杰表示，長期接獲民眾反映，捷運淡水信義線平日早上尖峰時段常出現列車擁擠、候車不便等情況。但北捷回覆，指淡水站發車班距已縮短至平均五分卅秒；整體運能仍大於實際旅客量；捷運公司預計在二○二六年至二○二八年間新購列車，未來將依高運量的實際需求進行調整配置。但他認為，北捷應加強滾動式檢討，適時調整運能，未來也將持續透過監督與溝通，爭取友善便捷的公共運輸服務。

    北捷：依運量變化調整班距

    北捷表示，各路線列車運行區間與班距規劃，主要考量實際運量與運輸資源的使用效率，並視軌道設計配置及系統限制下，規劃列車服務班距。以目前「由淡水站至復興崗站間搭往象山方向」平日尖峰時段的最高旅客量約為每小時一萬五○○人次，對應其尖峰班距提供的服務運能約為每小時一萬八四○○人，載客率最高約五十七％，服務運能高於實際旅客需求。

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