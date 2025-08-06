新北污水接管成長 突破125萬戶

新北市板橋東丘里社區後巷完成污水下水道接管後環境煥然一新。（記者翁聿煌攝）

2025/08/06 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局截至七月底，全市污水接管已突破一二五萬戶，總接管戶數全國第一，普及率已達七十．五％。後巷完成污水接管的板橋林太太說，以前後巷夏天惡臭、老鼠橫行很恐怖，但接管後真的差很多，聞不到怪味了，巷子變乾淨，生活品質都提升了。

後巷變乾淨、怪味也沒了

水利局長宋德仁表示，新北市是全國唯一接管突破百萬戶的城市，自二○一八年起每年成長戶數一路遙遙領先，這十年來推動污水建設就像「地底下的忍者龜」，默默完成超過六十三萬戶接管。

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新北市的接管率在六都佔了將近四成，在全國也有三成以上，平均每年接管戶數約六萬三千戶，整體污水處理率（含公共污水下水道、專用污水下水道及建築物污水處理設施）達九十二．十三％，也是全國第一，這項大家「看不到」的地下工程，不僅讓新北市變得「水噹噹」，在中央大力支持下，讓市民的生活及河川水質大幅升級。

宋德仁表示，工程越到後期，要克服的困難越多，像是土城學府路複雜的土地權屬、汐止水碓街施工時碰到一大堆台電管線，都是卡關多年的「燙手山芋」，但市府團隊不放棄，十年來解決了超過五萬七千戶的沉痾個案，不只住家，包括公園公廁、活動中心和公有停車場等三百廿處公共設施，也統統納入污水接管，讓公共空間環境變得更乾淨、更衛生。

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