《○四○三震後重建》太魯閣開放月餘 天祥、部落遊客回來了

蘇花公路沿線的崇德遊憩區，是旅人停留眺望清水斷崖的重要景區，太管處新設防落石鋼棚，可在第一時間供遊客避難。（記者王錦義攝）

2025/08/06 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三地震加上後續颱風侵襲造成太魯閣國家公園受創嚴重，經過一年多修復，太魯閣國家公園管理處指出，今年暑假七月起重新開放大同大禮、崇德遊憩區等景點，並推出天祥遊程與太魯閣台地定點解說，在安全無虞的前提下，讓民眾能重新走入山海之境，體驗東部自然與文化的魅力。

清水斷崖觀景點 設防落石避難鋼棚

太管處指出，目前造訪的遊客已明顯增加，社群平台也可看到許多遊客分享園區美照與遊憩心得，顯示民眾對太魯閣的喜愛與關注。清水斷崖觀景點已完成修復工程並提升安全強度後，現場也設置避難鋼棚，重新開放後歡迎民眾到此迎著太平洋海風，觀賞東部特有日出曙光與月光海。

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太魯閣台地定點解說 5人即可預約

太管處指出，即日起推出太魯閣台地步道解說活動，只要五人即可預約解說，由解說員或解說志工免費帶民眾走訪太魯閣台地步道及遊客中心，介紹震後太魯閣台地的自然與人文。

天祥推觀察野生動物等主題遊程

天祥遊憩區推出塔比多步道森林探索、文天祥小徑觀察台灣獼猴與野生動物及祥德寺步道靜心之旅等三種主題遊程，並開放天祥遊客中心、中橫故事館等設施。

得卡倫步道健行 體驗同禮部落人文

大同大禮與得卡倫步道由太魯閣族族人與太管處共同修復，遊客可由太魯閣遊客中心經得卡倫步道，以健行方式前往部落，體驗族人生活與文化，並在得卡倫平台俯瞰太魯閣與立霧溪出海口，進入大禮部落的禮拜堂、派出所及聚落老屋、竹屋等一窺山中生活風貌。

西寶以西的景點包含西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景台等均可供民眾駐足休憩或健行。

太魯閣清水斷崖及石碑，是遊客喜愛拍照留念的絕佳景點。（太管處提供）

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