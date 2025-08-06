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    首頁　>　生活

    宜蘭情人節 29日起龍潭湖連3天

    宜蘭縣龍潭湖風景特定區於2020年曾舉辦情人節活動，創下14.8萬人次的人潮，今年將再度於龍潭湖登場。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣龍潭湖風景特定區於2020年曾舉辦情人節活動，創下14.8萬人次的人潮，今年將再度於龍潭湖登場。（宜蘭縣政府提供）

    2025/08/06 05:30

    〔記者王峻祺、羅國嘉／綜合報導〕宜蘭情人節今年將重返礁溪龍潭湖風景區舉行，從八月廿九日起連辦三天，湖畔、木棧道將掛上燈飾，並設計鵲橋，營造成幸福廊道，在夜色及湖面光影交織下，讓參加者體驗浪漫氛圍。

    本屆的宜蘭情人節規劃點燈儀式、表演節目、互動遊戲，入夜後的星光音樂會，邀請超強卡司獻唱，現場還有七夕市集，進駐美食、文創及小農攤商，今年情人節是繼二○一二年、二○二○年後，第三度在龍潭湖舉行，二○二○年五天活動創下十四．八萬人次人潮。

    宜蘭縣政府表示，龍潭湖水域面積約十七公頃，環湖路三公里，環境幽靜愜意，不僅是宜蘭縣民休閒運動場所，也吸引不少外地遊客造訪，二○一一年起，縣府分八期施工，優化園區的軟硬體設施，今年升級旅遊服務站、入口意象及整體景觀。

    淡水漁人碼頭煙火秀 10日起連3週日施放

    此外，新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於十日、十七日與廿四日等三個週日登場，也安排時尚走秀、DJ秀、民歌演唱及美食市集。活動當天下午四點起至晚間十點，碼頭周邊將實施交通管制，呼籲民眾多搭乘淡海輕軌、公車等大眾運輸前往，避開交通壅塞。

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