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    《北市》建案分割畸零地 鄰地合建受阻盼解套

    台北市金山南路上一建案將自建，建案分割畸零地，鄰地合建受阻盼解套，建管處表示，近期將邀產權公司了解原因。（記者甘孟霖攝）

    台北市金山南路上一建案將自建，建案分割畸零地，鄰地合建受阻盼解套，建管處表示，近期將邀產權公司了解原因。（記者甘孟霖攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市大安區金山南路二段上一塊土地將自建，依台北市畸零地使用自治條例，需考量相鄰畸零地單獨開發權利，達成讓售或合建協議才可開發。錦華里里長溫美珠昨指開發商將鄰近畸零地處分割出二．二坪讓售給產權公司，產權公司不同意合建下，開發商可自行單獨開發，導致原鄰近的畸零地無法合建，幾乎等同廢地，是不公義開發。台北市建築管理工程處表示，近期將邀產權公司了解原因，並探詢未來土地利用計畫，提供相鄰土地所有權人參考。

    溫美珠接獲民眾陳情並找來台北市議員李柏毅協調；溫美珠指出，開發基地旁有三塊相連畸零地，其中鄰近建案的二．二坪為開發商自行分割售給產權公司，產權公司不同意合併開發、讓售，開發商因此可獨立開發，也導致另兩塊相鄰的畸零地失去合併開發權。

    里長批不公義 建管處將了解

    開發商代表說明，建照是去年申請，曾徵詢產權公司態度，產權公司表示要與另一塊相鄰基地合併，以獲取較高的容積率，因此拒絕合併開發。

    建管處表示，產權公司已在六月十八日函覆開發商，表明自願保留，符合「台北市畸零地使用管理自治條例」的「無須承買其餘畸零地」規定。近期將邀產權公司了解後續規劃，提供相鄰土地所有權人參考。李柏毅辦公室要求都發局就畸零地開發權益，召集建管處與更新處研議解套方式。

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