大稻埕夏日節今登場 煙火秀300秒

延平河濱公園設主題裝置，有「玩具總動員」人氣角色胡迪的摩天輪。（台北市觀傳局提供）

2025/08/06 05:30

〔記者孫唯容、董冠怡、何玉華／台北報導〕大稻埕夏日節今晚六時登場，有藝人舞台表演及主題煙火秀，後續還有三場次，觀光傳播局長余祥推薦民眾安排三天兩夜的夏日輕旅行；另配合活動將於七點至九點半進行周邊交通管制，不想人擠人的民眾，可選擇到延平北路四段的迪化污水處理廠休閒運動公園跨堤景觀平台，俯瞰煙火搭配河面倒影，絢爛煙火可盡收眼底。

人氣樂團開唱 私房景點看煙火

大稻埕夏日節今晚六時以「千埕萬語」為主題的舞台表演開場，邀動力火車、羊駝小姐等人氣樂團輪番開唱，晚間八時施放三○○秒的主題煙火「萬紫埕紅」。另搭配《玩具總動員》卅週年，在迪化街、延平河濱公園打造多處人氣角色裝置，讓民眾拍照打卡。

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迪化街、延平河濱公園主題裝置

余祥推薦中南部民眾來觀賞週三煙火秀，安排三天兩夜親子遊，白天走訪迪化街、大稻埕碼頭，晚上欣賞煙火秀；週四玩「台北親水節」、「台北市立兒童新樂園」期間限定的《樂Fun水樂園》，再順遊附近天文館、美崙公園，晚上逛夜市吃美食；週五安排「國立台灣科學教育館」、「國立台灣藝術教育館」、「台北市立動物園」等展覽行程，或到「台北小巨蛋冰上樂園」體驗滑冰。

台北好好玩 推三天兩夜輕旅行

配合活動，晚上七點至九點半將進行周邊交通管制，多條公車路線改道，取消停靠大同區「大稻埕碼頭」（往南）、「延平宮」（往南）、「迪化街」（往西）等四十一個站位，提醒民眾提前下車步行至會場；台北捷運可搭乘松山新店線至北門站下車，沿鄭州路往西步行約十分鐘到三號水門，或搭中和新蘆線大橋頭站、淡水信義線雙連站，步行約廿至廿五分鐘，或是轉搭公車抵達五號水門。

迪化污水處理廠休閒運動公園跨堤景觀平台，可賞夕陽看煙火。 （台北市衛工處提供）

大稻埕夏日節今登場，迪化商圈有胡迪等人氣角色造景。（記者孫唯容攝）

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