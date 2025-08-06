《中南部豪雨》青江菜漲40元 北農︰菜價最快月底回穩

連日豪雨重創中南部，各菜種漲多跌少，北農預估最快8月底價格才會回穩。（記者孫唯容攝）

2025/08/06 05:30

到貨量雖增 但買氣強勁 平均價上揚4元 小白菜漲29元居次

〔記者孫唯容／台北報導〕連日豪雨重創中南部，昨台北市蔬菜到貨量約一一四三噸，平均價為五一．四○元，比週日（週一休市）四七．三九元上漲四元。台北農產運銷公司表示，到貨量增加，雖然品質有水傷、腐爛情形，但因購買需求增加，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少，以青江菜漲四○元最多，小白菜漲廿九元居次，北農副總經理路全利預估，最快八月底價格才會回穩。

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等產地雨緩 復耕的菜才能上市

路全利說，七月初受丹娜絲颱風及八日強降雨影響，多數農地尚未完全復耕，近日又遭逢豪雨侵害，蔬菜總產量減少，蔬菜平均價較週日上揚四元；原預期本週可以有復耕的蔬菜到貨也落空，導致蔬果供需尚未平衡，價格還是比較高檔。昨到貨量增加，但品質有水傷、腐爛等情形，因購買需求增加，買氣強勁，各菜種漲多跌少。

北農指出，葉菜類進貨量略減，價格上漲，甘藍及大白菜漲四元，甘薯葉漲十九元；花果進貨微增，價格漲多跌少，苦瓜漲九元；根莖類進貨量大幅增加，價格也上漲，蘿蔔價格持平。上漲最高的是青江菜漲四○元、小白菜漲廿九元、花胡瓜漲廿元、青蔥漲十四元、蕹菜漲十三元、絲瓜漲十三元、胡瓜漲十二元、苦瓜漲九元、萵苣菜漲八元、玉米漲七元、甘藍漲四元、大白菜漲四元，番茄則下跌七元。

「平穩蔬菜措施」至7日 將持續辦理

上週末即傳出有民眾反映菜市場菜價上漲，甚至傳出高麗菜一顆貴到三、四○○元；而記者昨走訪超市，民眾則表示沒有感覺到價格大幅上漲，店員也說政府有平價措施，沒有發現哪種蔬果特別高價。

根據北農數據，昨進貨量較休市前增加，增加的有甘藍、蕹菜、胡瓜、花胡瓜、苦瓜、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、竹筍等，小白菜、大白菜、青江菜、萵苣菜、甘薯葉、絲瓜、青蔥等則減少，其餘菜種均略有增減。

路全利指出，目前需要等中南部雨勢減緩、積水排退後，氣溫平穩，農民才有可能復耕，預計八月下旬復耕的菜才能夠上市；北農配合台北市政府推出至八月七日的「平穩蔬菜措施」，因應目前產銷整體情況，將持續辦理相關平價措施。

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