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    EdYouth發布108課綱觀察報告／AI教育資源不均 學習歷程被扭曲

    EdYouth「第四屆108課綱觀察報告暨課綱論壇」5日在台北舉辦發佈會，邀請教育部次長朱俊彰與跨黨派立委共同參與，聽取年輕學子的意見。（記者張嘉明攝）

    EdYouth「第四屆108課綱觀察報告暨課綱論壇」5日在台北舉辦發佈會，邀請教育部次長朱俊彰與跨黨派立委共同參與，聽取年輕學子的意見。（記者張嘉明攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕一○八課綱上路第六年，學生團體EdYouth（臺灣一滴優教育協會，簡稱一滴優）第四度發布「一○八課綱觀察報告」，報告點出包括AI教育資源不均，學習歷程被扭曲造成學生壓力等重要問題，另也認為有藝才教育被升學體制邊緣化、本土語言課程缺乏實用性等情況，呼籲政府進行具體改革。

    針對外界關注的學習歷程檔案，報告指出，制度仍未擺脫形式化問題，且學生反映，為迎合升學而調整內容，扭曲了制度原意，也對學生的真實探索造成壓力與誤導。呼籲應辦理規模更大的利害關係人座談，解決資訊不對等的困境。

    教育部常次朱俊彰於會中表示，從多元入學到一○八課綱，目標都是希望尊重每位學生獨特性，「魚比水中游、鳥比天上飛」，成績單雖重要，但絕對不是唯一。而大學配合課綱、考招，也都在調整，曾聽過台大考招中心對於參加課外活動、營隊、國外活動，認為「如果參加為了擺進學習歷程，就不要去」，反映學習歷程希望看到學生的獨特性、真實性，以及反思軌跡。

    現在最夯的AI議題，調查顯示，學生普遍認為數位載具和教材提升學習效率，但現有AI與資訊課程缺乏系統與連貫性，數位素養與AI倫理意識明顯不足。建議短期制定明確AI素養教學指引及教師備課平台，中期聚焦縮減城鄉資源差距與推動跨領域課程，長期建立全國AI教育推進架構，補足制度空缺，確保資源公平與學生權益。

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