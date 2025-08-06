立院三讀 農保保費補助上限放寬至75%

立法院會昨三讀通過「農業保險法修正案」，放寬保費補助門檻，刪除第6年起補助比率60%的上限，統一維持75%。（記者李文德攝）

2025/08/06 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕極端氣候衝擊農業生產，為保障農民所得、分散經營風險，立法院會昨三讀通過「農業保險法修正案」，放寬保費補助門檻，刪除第六年起補助比率六十％的上限，統一維持七十五％，並增訂由農業部定期檢討、調整。

立委謝衣鳯表示，農業經營易受天然災害影響，但現行法僅僵化依照實施年限決定補助比率上限，未能依照農民需要或實際農業發展狀況予以調整。民眾黨團亦提案指出，農業保險自願投保者僅六．一七％，且覆蓋率亦較往年下降，盼健全農業保險體制、透過彈性制度吸引農民投保。

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農業部長陳駿季於立院審議草案時曾提醒，若刪除補助比率上限，將等同無補助比率範圍，產生法規不明確的情形。經朝野立委與官員研議後，採納農業部意見。

三讀條文明定，主管機關得對要保人投保農業保險之保險費予以補助，其補助比率得依保險標的及險種而定，以七十五％為上限，但屬強制投保者不在此限。補助比率由主管機關考量農業發展的需要定期檢討、調整。

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