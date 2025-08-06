為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    立院三讀 農保保費補助上限放寬至75%

    立法院會昨三讀通過「農業保險法修正案」，放寬保費補助門檻，刪除第6年起補助比率60%的上限，統一維持75%。（記者李文德攝）

    立法院會昨三讀通過「農業保險法修正案」，放寬保費補助門檻，刪除第6年起補助比率60%的上限，統一維持75%。（記者李文德攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕極端氣候衝擊農業生產，為保障農民所得、分散經營風險，立法院會昨三讀通過「農業保險法修正案」，放寬保費補助門檻，刪除第六年起補助比率六十％的上限，統一維持七十五％，並增訂由農業部定期檢討、調整。

    立委謝衣鳯表示，農業經營易受天然災害影響，但現行法僅僵化依照實施年限決定補助比率上限，未能依照農民需要或實際農業發展狀況予以調整。民眾黨團亦提案指出，農業保險自願投保者僅六．一七％，且覆蓋率亦較往年下降，盼健全農業保險體制、透過彈性制度吸引農民投保。

    農業部長陳駿季於立院審議草案時曾提醒，若刪除補助比率上限，將等同無補助比率範圍，產生法規不明確的情形。經朝野立委與官員研議後，採納農業部意見。

    三讀條文明定，主管機關得對要保人投保農業保險之保險費予以補助，其補助比率得依保險標的及險種而定，以七十五％為上限，但屬強制投保者不在此限。補助比率由主管機關考量農業發展的需要定期檢討、調整。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播