5~6月發票開出17張千萬特別獎

5-6月期統一發票中獎清冊出爐，千萬大獎開出17張。（資料照）

2025/08/06 05:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布五、六月統一發票中獎清冊，本期千萬元特別獎開出十七張、二百萬元特獎開出二十張；其中，有一位民眾在新北市永和區福和路統一超商花二十元買兩瓶飲料，就抱走千萬元大獎；另有民眾在台中市北區中清路振宇五金花五十八元買銅轉接頭，也中了千萬元。財政部表示，五、六月統一發票領獎期限為八月六日至十一月五日，逾期將無法兌領。

本期統一發票千萬特別獎開出十七張，除了花二十元買飲料及五十八元買五金外，還有台南市後壁區新厝七十二號全家便利商店花四十五元買咖啡；新北市板橋區雨農路五十號統一超商花五十三元買食品；高雄市鳥松區坔埔路藥達藥業執行業務者花四九八四元進貨處方箋用藥等。

請繼續往下閱讀...

200萬特獎開出20張

另，本期二百萬元特獎開出二十張，包括foodpanda平台費五元；台中市太平區中山路偈亭泡菜鍋加點雞蛋十五元；台南市南區金華路二段101文具天堂花三十元買便利貼；新北市中和區員山路全家便利商店花三十二元買食品；嘉義市西區中山路一沐日買飲料三十五元；台南市南區中華西路一段全聯福利中心花四十五元買食品等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法