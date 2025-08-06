各界支援復原 展現台灣防災韌性／上百廠商協助修繕 個人、大學志工加入災區服務

黃福財將一整年退休金36萬元捐出救災。（戴光宗提供）

2025/08/06 05:30

〔記者洪瑞琴、楊綿傑、林宜樟、蔡昀容、林惠琴、李文馨／綜合報導〕丹娜絲颱風及西南氣流帶來連日豪雨重創中南部，「雲嘉南災後復原前進指揮所」協調救災，至昨日累計已有一三三家廠商投入災修工作，並以弱勢戶房屋修繕優先；教育部號召學校媒合熟識或合作工班投入重建，陸續有十所大學、四十個工班響應，還有不少個人及團體自發前進災區，各界跨域支援，公私協力，充分展現台灣人的防災韌性。

前進指揮所指出，目前災屋修繕作業由中央部會與台南市政府聯合進駐十七個行政區，已洽定一三三家廠商、媒合八四三戶，接洽中四八五戶、已簽約四十六戶、施工中六戶。此外，行政院日前已核定「家園復原慰助金」及「上工津貼補助金」專案，盼透過慰助金減輕災民負擔，並支持投入災區受災房屋修繕的施工廠商。

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針對災後廢棄物清理，特別是石綿瓦具潛在風險，環境部與國防部、地方政府合作建立分區清運機制，嘉義、台南三縣市合計已完成清理逾四．五萬公噸廢棄物，石綿建材受理七四一八案、清運超過八七二公噸。

交通部認養新營、鹽水、白河、後壁等四區。參事林炳松表示，願意修繕的住戶，經過區長媒介、登記，由交通部動員道路工程廠商去找工班，再由居民自行與業者談妥價格及合約，展開修復工程。

各地民眾也響應救災，宜蘭王先生是最遠程的志工，曾在台南當兵的他南下住宿三天、救災四天；也有不少善心團體加入，灣港照顧關懷協會不僅協助清理環境，也募捐彈簧床分送弱勢家庭；財團法人基督教芥菜種會也協助媒合受災戶開工修繕房屋。

黃福財捐一年退休金救災

此外，台鐵嘉義機務段退休員工七十八歲黃福財，昨天捐出一整年退休金約卅六萬元給嘉縣社會局天然災害救濟專戶，「我雖然退休了，還能種田，還能生活，有能力就做點事」，善舉讓人感動。

鐵路局嘉義機務段退休員工黃福財（右）將善款交給友人戴光宗（左）捐款救災。（戴光宗提供）

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