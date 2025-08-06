災屋拆除、弱勢修繕 政府全額負擔／政院明將通過特別條例 預計編列逾300億預算送立院審議

行政院明天將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例草案」送立法院審議，0728及0802等兩波西南氣流災情將一併納入擴大適用。圖為基督教芥菜種會協助台南將軍區民眾重建家園。（資料照，芥菜種會提供）

2025/08/06 05:30

〔記者洪瑞琴、陳鈺馥、陳政宇、吳柏軒、蔡宗勳、黃佳琳／綜合報導〕颱風及豪雨重創中南部，行政院明天將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例草案」送立法院審議，○七二八及○八○二兩波西南氣流災情將納入適用，預計編列逾三百億進行災區復原，雲嘉南災後復原前進指揮所昨也宣布，風災受損住宅，弱勢戶修繕費用由政府全額負擔，九月底前委由政府完成代拆受損房屋，費用也由政府吸收；目前屋損救助金申請，台南已逾二萬戶。

台南逾2萬戶申請屋損救助金

前進指揮所指揮官陳金德說明，針對災屋修繕，弱勢戶由政府全額負擔，一般戶在八月十七日前，與政府媒合廠商簽約者，補助尾款二萬。災屋拆除部分，不論弱勢戶或一般戶，若仍未拆除，九月底前委由政府代為拆除完成者，費用由政府吸收，承諾自行雇工於九月底完成拆除者補助二萬元。據了解，目前台南屋損救助金申請已逾二萬戶，難評估適用補助戶數。

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行政院院會明將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例草案」，預計編列逾三百億元預算救災。政院人士強調，預算一定會超過三百億元，實際金額尚未定案。

行政院長卓榮泰日前指出，行政院會把○七二八豪雨及○八○二淹水等兩波西南氣流災情一併納入丹娜絲災後特別條例，擴大適用範圍。卓揆強調，目前預算草案已編列超過三百億元，後續金額將會更高，預計行政院會通過後，立即送交立法院審議，全力支持各地重建所需。

原鄉部落復建組進駐6處重災區

另為協助災區原鄉部落復原，原民會設立「原鄉部落復建組」，已派員進駐嘉義、高雄、屏東等六處重災區，並成立前進工作小組進行災勘與關懷慰問，配合地方政府推動重建工作。

全台農損近3.4億 屏東1.7億最多

農業部統計至昨日下午五點，全台農損已達三億三九七○萬元，受災作物以柿子最慘，約六九三八萬元，其他包括棗、香蕉、薑、鳳梨及木瓜等。以區域來看，屏東縣損失一億七一五萬元（占卅二％）最多，其次是台中市七五四一萬元（占廿二％）、高雄市六九三八萬元（占廿％）。

阿里山林鐵明全線恢復營運

交通方面，雨災造成阿里山林業鐵路本線多達卅五處損害，預計今天完成路線清理作業及列車試運轉，明天恢復全線營運。南橫公路路斷桃源復興以上三個里一度淪為孤島，昨天上午搶通梅山口至台東的向陽路段，孤島危機暫時解除。

阿里山林鐵獨立山段的清除作業已完成，明恢復全線營運。（林鐵處提供）

苗栗縣進入盛產期的紅棗，受豪雨影響導致裂果嚴重。（資料照）

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