竹北—竹市黃金通學公車 9月增2站

2025/08/05 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所為協助竹北地區高中生到新竹市通學而自行開辦的「雙市黃金通學線」，將從九月起擴大路線範圍，且新增兩處停靠站點，也就是「西線」的「竹北市公所站」，和「東、西兩線」同步新增的「建功高中站」，特別是後者讓就讀建功高中的學生上、下學將更便利。

路線擴大 增市公所站、建功高中站

竹北市長鄭朝方說，「雙市黃金通學線」九月新學期起，西線的「市公所站」每天早上六點卅五分發車，銜接既有路線，一路經竹北家樂福、縣立體育館、新竹豐邑喜來登大飯店、新竹高商、新竹中學，終點就是新增的建功高中站。

請繼續往下閱讀...

至於東線的去程起點依舊是高鐵新竹站，清晨六點四十五分發車後，經水圳森林公園、新瓦屋客家園區、竹商、竹中最後抵達建功高中。未來竹北地區就讀建功高中的學生可就近上、下車，省去轉乘與步行的不便。

至於東西兩線的回程出發點都是新竹中學，都是下午五點十五分發車，東線從竹中經竹商、建功高中、新瓦屋客家文化園區、水圳森林公園後抵達六家高鐵新竹站。

西線回程自竹中開始，一路走竹商、建功高中、新竹豐邑喜來登、縣立體育館、家樂福竹北店，最後回到竹北市公所。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法