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    中壢仁海宮廟會機車亂停 1晚開罰300件

    中壢仁海宮建宮兩百週年祈安五朝福醮慶典廟會市集違停嚴重，警一晚開三百張罰單。（記者李容萍攝）

    中壢仁海宮建宮兩百週年祈安五朝福醮慶典廟會市集違停嚴重，警一晚開三百張罰單。（記者李容萍攝）

    2025/08/05 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮舉辦建宮二百週年祈安五朝福醮慶典，由泰豐輪胎公司提供中壢廠舊址逾二萬坪土地作為廟會市集，醮區吸引四百個攤販進駐，二日起至今年底每週五、六、日的下午五點至深夜十二點營運，首週開幕人潮湧入，衍生機車違規亂停人行道亂象，警方疲於奔命，首日一晚就開出三百張罰單、每張罰單處六百元罰款。廟方呼籲民眾可將機車停至園區內二千格的免費停車區，以免愛車被開單、拖吊。

    廟方︰園區2千免費機車格

    中壢仁海宮祈安五朝福醮慶典開市後，人潮、車潮湧現，尤其機車族亂停在周邊道路和人行道，一度擋住一旁家樂福中原店的車道，造成購物民眾無法離開，中壢警分局一晚接獲六百餘通抱怨電話，警方出動大批警力維持交通、防竊，員警拿出大聲公勸導機車族不要違停，對違規停放車輛一律開單告發，讓網友接連在網路社群PO文疾呼：「不要違停，警察整排拍照開單！」

    中壢警分局長林鼎泰昨表示，廟方在園區規劃汽車停車一千格、機車停車二千格，其中汽車單次收費一百元，機車免費停車，本週五、六、日市集時間，警方仍將對違規亂停車輛強力取締，同時配置拖吊車，對違規亂停人行道機車隨即拖吊，另重新規劃機車入口動線、加派人員疏導，呼籲民眾參加慶典逛市集，切勿貪圖方便違規亂停，以免荷包縮水。

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