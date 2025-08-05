桃園大學城開發慢 6案僅1案動工

清華大學附設桃園醫院為桃園大學城重要指標，力拚年底確定新的合作對象。（資料照）

2025/08/05 05:30

審計處指MOU多已過期 市府︰清大附設醫院 拚年底確定新合作對象

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府無償撥用土地予六所國立大學進行開發在桃園設立分校及醫院，然而審計處點名簽訂的合作意向書多已過期，僅有一案進入實質工程階段，其餘五案皆無實質進度，「桃園大學城」計畫淪口號。桃園市政府回應，與大學端定期召開專案會議追蹤進度，其中，清大附設桃園醫院案雖與高醫大終止合作，校方已於七月舉辦招商說明會，預定十月底完成投標程序，力拚年底確定新的合作對象。

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海大藻礁暨海洋生態館 年底前完工

桃園市府與六所大學合作土地開發案，包括中央大學八德校區智慧健康園區、清華大學醫療暨教育研發園區、陽明交通大學桃園青埔全球校區、海洋大學桃園產學分部、台北科技大學桃園分校、政治大學桃園創新校區。

中央大學八德校區 土地閒置16年

審計處檢視土地撥用情形及各校開發進度，以中大八德校區為例，公告現值早逾十七億元，土地卻閒置十六年；而各校僅海大桃園產學分部藻礁暨海洋生態館進入實質工程，其餘五校皆未進入實質開發，具體開發期程也不明確。

桃園市府表示，市長張善政上任後透過定期召開「桃園市政府與大學校院創新合作專案」會議，由副市長層級主持，邀集各合作大學代表及市府相關局處共同參與，追蹤各項合作計畫辦理進度，並請學校副校長或總務長以上層級簡報計畫執行情形，配合市府施政方向進行調整。

中大規劃專科醫院 北科大MOU展延

桃市府指出，除了清大桃園附醫案，市府計畫在八德霄裡打造市立醫院，與中大用地相距不遠，已請中大另案研擬設置特色專科醫院，中大規劃設置九十九床急性一般病床專科醫院，與市立醫院發揮相輔相成功能，新的MOU簽訂作業啟動中。

桃市府指出，陽明交大規劃在青埔設立全球校區，目前與市府就相關議題溝通協調，將聚焦智慧健康、智慧醫療、淨零碳排與金融科技等研究領域，積極尋找合作投資廠商；北科大於今年五月來函申請展延MOU，已請校方加速開發進度；政大規劃設置的創新校區位於桃園航空城範圍，將配合航空城整體開發期程推動，現階段都市計畫用地變更作業亦同步辦理中；海大藻礁暨海洋生態館預計年底前完工。

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