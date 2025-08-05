苗縣出磺坑歷史建築 審計室指閒置

2025/08/05 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉出磺坑是亞洲第一口油井所在，獲苗栗縣政府登錄為文化景觀，具備深厚文化歷史底蘊，之前苗縣府陸續完成修復出磺坑北寮五棟歷史建築。不過，苗栗縣審計室於審核報告指出，派員現勘發現五棟歷史建築，其中一棟作為台灣中油公司辦公使用，其餘宿舍處於閒置狀態；苗栗縣政府回應，目前已委外標租，業者也進駐。

縣府：已委外經營書店

苗縣府文化觀光局表示，出磺坑北寮五棟歷史建築四號與六號宿舍已由銅鑼鄉獨立書店「微光書旅」承租，並以「微光之丘」為名進行活化經營，也已向審計室說明相關狀況。承租業者賴世若則說，承租後積極活化特色為結合日式歷史宿舍空間、文化展覽、在地體驗與書店旅宿的複合型空間，日前也剛結束走讀活動。

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依苗栗縣審計室審核報告，苗縣府為重現出磺坑歷史現場與礦業聚落文化，並創造產業遺產活化再利用示範基地，辦理苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，核定計畫經費一億五千八百五十萬元。惟報告指出，今年四月派員就地勘查，除一棟作為台灣中油辦公使用，發現其餘四棟建物大門深鎖、處於閒置狀態，與預期效益存有落差。

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