苗縣公館紅棗災損7成 爭取救助加碼

苗栗縣紅棗受豪雨影響裂果及落果嚴重，縣長鍾東錦（右）會同地方民代，前往公館鄉果園勘災。（記者張勳騰攝）

2025/08/05 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，最近進入採收期，受近日豪雨影響，紅棗裂果、落果嚴重，苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍昨會同地方民代及農政單位前往公館鄉棗園勘災；鍾東錦指出，今年紅棗受害面積達七成，縣府已協助果農向中央申請農產業天然災害救助，每公頃將救助八萬元，並籲請中央每公頃再加碼補助二萬元果園清理費。

豪雨造成裂果、落果 農糧署複勘

苗栗縣政府農業處指出，苗栗縣紅棗種植面積約一百公頃，公館鄉約八十四公頃，主要種植在石墻、福基及福星村，為全國唯一的紅棗生產專業區，其次是銅鑼鄉九公頃、卓蘭鎮五公頃，年產量超過一百萬台斤，年產值逾三億元，為苗栗縣帶來不少商機。

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每年七月為紅棗盛產期，今年產期比往年晚了二、三週，恰巧在紅棗採收期遇到颱風外圍環流及西南氣流持續降雨，致紅棗果實裂果、落果嚴重，棗農心血全泡湯。

苗栗縣政府及公館鄉公所、鄉農會接獲果農反映，連日來會同農糧署、苗栗區農改場官員，前往公館及銅鑼鄉果園勘災，初步提報受害面積達八十一公頃，已達農產業天然災害救助標準。

救助每公頃8萬 盼增清理費2萬

鍾東錦、邱鎮軍、地方民代等人，昨會同農糧署北區分署官員等單位人員前往公館鄉紅棗園複勘；鍾東錦表示，因受損面積達七成，苗縣府已向行政院農業部申請天然災害救助，每公頃補助八萬元，減少棗農損失。

鍾東錦亦指出，紅棗樹上的裂果及落果，若不及時清理，可能會腐爛招來果蠅，恐影響周邊住家環境，他也請邱鎮軍向農業部反映，請中央再補助果農清理果園費用二萬元，每公頃加碼至十萬元；若須分擔配合款時，苗縣府會全力以赴，協助棗農早日度過難關。

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