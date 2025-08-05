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    首頁　>　生活

    雨炸路坍 台南南化關山里聯外道待修

    2025/08/05 05:30

    〔記者吳俊鋒、劉婉君、蔡文居／台南報導〕偏遠的台南南化關山里連日豪雨不斷，邊坡土石崩塌、泥流滑落，主要對外道路沿途坍方，由於廿四小時累積最高雨量七百五十毫米，機具、人員難以深入，無法即時搶通，昨天是全市唯一停班、停課的地方。

    關山里對外主要聯絡道南一七九線，四公里與十六公里處都出現土石、泥流，車輛無法通行，至於中間段落是否有其他災情，須待逐步排除、挺進才能得知，區長徐全立說，目前當地前往嘉義大埔的道路已先搶通，居民可以繞道出去，不致受困聚落。

    徐全立表示，都有與關山里持續密切聯繫，當地電力正常，居民也有貯存物資，生活無虞；另外，前往南一七九線的台廿線五十一．六公里處，週日也發生坍方，重型機具無法通過，難以前進關山搶險，最快今天才能排除。

    徐全立指出，根據統計，週日凌晨○至六點，關山里累積雨量高達三百毫米，但相連的玉山里，卻僅有五十毫米，有如「一區兩世界」，引發民眾熱議，也顯見南化幅員之大。

    此外，永康區蜈蜞潭中排目前仍有約二五○公尺為土堤，且護岸有崩落情況，連日豪大雨造成崩落情形加劇，水利署補助進行應急工程，預計明年初完成。

    南市六塊寮排水為安南區重要區域排水，八月二日六塊寮排水沿線的新順里等社區淹水，引發民怨。水利局將投入廿二．四億元辦理六塊寮排水治理，逐年分段方式改善外，也將增設抽水站及滯洪空間。

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