為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    湧蓮寺商圈 公有建物騎樓禁設攤》新北各單位協調失序 劃紅線暫緩

    蘆洲湧蓮寺附近成功路161號公有建物前騎樓公告禁設攤，引發攤商與民代反彈。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲湧蓮寺附近成功路161號公有建物前騎樓公告禁設攤，引發攤商與民代反彈。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/05 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲湧蓮寺廟口商圈近日爆發禁設攤販爭議，市場處以公安疑慮為由，公告七月卅一日起禁止蘆洲區成功路一六一號公有建物前騎樓設攤，影響約十五個攤販，引起強烈反彈。昨天市府原定進行坡道拆除及劃設紅線，因市場處人員與各單位協調失序，市場處人員登記攤販後便離場，導致交通局、工務局與警方到場後無人可協調而暫緩。

    攤商說，多年來在該處設攤維生，禁令突然上路，打亂生計安排。市議員陳啟能批評，市府未經公告與地方協調，逕行劃設禁攤區域，根本是「只許州官放火、不許百姓點燈」。

    市議員彭佳芸說，該處為湧蓮寺商圈重要設攤熱區，廿多年來皆由公所、警方與管理單位協調核可，如今市府因建物承租糾紛，以公安為由對攤商開刀，把無辜的攤商當成擋箭牌。

    市場處回應，蘆洲區成功路一六一號前騎樓已公告禁止設攤，道路整平及畫線作業將依規定辦理；工務局表示，考量攤商未完全搬遷，為避免影響攤商生財器具，道路整平與路障移除作業暫緩，市場處將輔導攤商到其他合法地點設攤，再擇期展開工程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播