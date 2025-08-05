湧蓮寺商圈 公有建物騎樓禁設攤》新北各單位協調失序 劃紅線暫緩

蘆洲湧蓮寺附近成功路161號公有建物前騎樓公告禁設攤，引發攤商與民代反彈。（記者羅國嘉攝）

2025/08/05 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲湧蓮寺廟口商圈近日爆發禁設攤販爭議，市場處以公安疑慮為由，公告七月卅一日起禁止蘆洲區成功路一六一號公有建物前騎樓設攤，影響約十五個攤販，引起強烈反彈。昨天市府原定進行坡道拆除及劃設紅線，因市場處人員與各單位協調失序，市場處人員登記攤販後便離場，導致交通局、工務局與警方到場後無人可協調而暫緩。

攤商說，多年來在該處設攤維生，禁令突然上路，打亂生計安排。市議員陳啟能批評，市府未經公告與地方協調，逕行劃設禁攤區域，根本是「只許州官放火、不許百姓點燈」。

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市議員彭佳芸說，該處為湧蓮寺商圈重要設攤熱區，廿多年來皆由公所、警方與管理單位協調核可，如今市府因建物承租糾紛，以公安為由對攤商開刀，把無辜的攤商當成擋箭牌。

市場處回應，蘆洲區成功路一六一號前騎樓已公告禁止設攤，道路整平及畫線作業將依規定辦理；工務局表示，考量攤商未完全搬遷，為避免影響攤商生財器具，道路整平與路障移除作業暫緩，市場處將輔導攤商到其他合法地點設攤，再擇期展開工程。

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