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    國中小第7節上活動課 新北：非強制

    針對教育部要求國中小第7節課安排體育、藝術等活動性課程，新北教育局表示，採「鼓勵」性質，非「強制」實施。（記者羅國嘉攝）

    針對教育部要求國中小第7節課安排體育、藝術等活動性課程，新北教育局表示，採「鼓勵」性質，非「強制」實施。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/05 05:30

    教育部要求安排體育、藝術等課程 基層學校認為執行困難

    〔記者羅國嘉／新北報導〕教育部要求國中小全天課程的最後一節（第七節）安排體育、藝術等活動性課程，且須占全校六十％以上比例，基層學校認為執行困難引發反彈，新北市教育局表示，該規定採「鼓勵」性質，而非「強制」實施。有家長贊同，但教育界人士認為，此政策一旦「硬性框定」，恐讓學校在師資、場地與課程安排面臨極大壓力，應彈性調整。

    根據教育部函文內容，學生求學階段課業繁重，加上影音產品使用，導致身體活動量減少，考量學生全日課程上課，靜態久坐可能影響學習效率，建議各校六十％以上普通班在全日課程的最後一節課，安排體育、綜合活動、藝術、生活、實作性課程或社團活動等，國小低年級每週實施一天，國中每週至少實施二天，提升身心健康。

    家長贊同：第7節學習效果有限

    家有兩名國小學童的賴姓家長贊同表示，孩子們到第七節課專注力已耗盡，即使安排學科課程，學習效果仍有限，且最後一堂課只盼著放學，難以專心。

    板橋國中校長彭怡婷表示，學校理解教育部推動多元學習與促進學生身心健康的政策初衷，但實際執行必須根據教學現場的條件、學生需求及課程結構，靈活調整師資與課程安排，才能兼顧政策精神與教學品質，確保學生學習權益。

    教師會理事長：應彈性調整

    新北市教師會理事長林松宏指出，該政策讓基層教師與行政人員倍感壓力，課表本就難排，一旦「硬性框定」，恐讓學校在師資、場地與課程安排面臨極大壓力，事實上多數學校的課表規劃以均衡發展為原則，不會偏廢任何一科。

    林松宏建議，課程安排應由學校依據場地、師資、學生需求靈活調整，而非一紙公文規定全國適用，例如特教班、資源班排課充滿挑戰，若再限制第七節課內容，只會讓行政與教學壓力雪上加霜；若國小最後一節大量安排體育課，操場無法同時容納所有班級，學生將因場地、設備不足，導致活動效果打折扣。

    教育局表示，已向國教署反映該規定實務推動的困難，建議中央評估政策合理性與可行性，提供彈性調整方向。

    新北市議員黃淑君認為，市府轉發教育部公文，恐讓基層學校備感壓力，呼籲市府撤回，回歸教育部「鼓勵性質、非強制」原則。

    教育局說明，該規定以「鼓勵」而非「強制」方式實施，請學校視課程規劃、學生需求及師資配置等條件妥善安排，兼顧學生學習權益與教育公平。

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