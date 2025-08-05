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    花蓮兩座金針山 花開逾5成

    花蓮赤科山金針花開逾五成。 （讀者李光濱提供）

    花蓮赤科山金針花開逾五成。 （讀者李光濱提供）

    2025/08/05 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕聞名全台的花蓮赤科山、六十石山等兩座金針山，美麗的花海景觀逐漸形成，今年雨水豐沛，花期較去年提早半個月，目前花況已達五成，部分花田提前呈現滿開狀況，有意賞花的民眾可以先規劃上山，或是在九月中旬參與富里鄉六十石山首次辦理的金針路跑。

    雨水多 花期較去年提早半個月

    玉里鎮赤科山花農、民宿業者李光濱指出，今年花期較往年提早半個月，換句話說，現在上山就可以欣賞到盛開的花海景觀，赤科山上的林家園、汪家古厝、加蜜園等著名賞花景點均已開花達五成，小台灣、小瑞士也逾三成，目前已有遊客聞訊提前上山賞花，盛開期預計落在八月中至九月上旬。

    最佳觀賞期 8月中到9月下旬

    花蓮縣政府觀光處表示，今年花蓮地區的金針花季較往年提前，富里鄉六十石山金針花季從八月一日至九月卅日間，而玉里鎮赤科山金針花季預計在八月九日至十月十二日間，最佳觀賞期在八月中旬到九月下旬。

    六十石山半程馬拉松 9/14登場

    富里鄉長江東成說，六十石山種植金針幅員遼闊、面積逾三百公頃，沿著山路蜿蜒而上，俯瞰綿延壯麗的花海，更顯絢麗迷人。今年首次舉辦結合極限挑戰與花海美景的「六十石山半程馬拉松」賽事，將於九月十四日登場，主要賽事為廿一公里、總爬升高度六三五公尺的「金針勇士組」，跑者將踏上蜿蜒山道、穿越金針花海，在挑戰腳力與意志的同時，置身金色山巒，體驗「跑在天堂邊緣」的極限浪漫。

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