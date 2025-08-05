基隆仁愛市場換冷氣 擬明年春節後休2個月

基隆市仁愛、博愛市場二樓設有美食攤位，市府規劃更新冷氣，打造舒適的空間。 （記者俞肇福攝）

2025/08/05 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市仁愛、博愛市場（俗稱仁愛市場）二樓有許多美食攤位深受民眾喜愛，但建置超過卅年的中央空調系統效能不彰屢遭詬病，基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀昨天指出，冷氣更新工程已經完成規劃設計，預計九月完成發包。為了降低對市場營運衝擊，正與市場管委會共同研議，擬於二○二六年農曆春節後，休市兩個月，汰換老舊冷氣機組，打造更舒適的營業與購物空間。

建置超過30年 效能不彰

仁愛市場管委會主委王泓四說，二樓市場約在卅年前轉型為綜合市場，引進美食攤位，空調系統因使用多年，效果變差，加上熱食攤增加，導致室內悶熱；雖曾加裝排氣系統散熱，結果「冷氣」也被抽出去導致停用。

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蔡馥嚀表示，仁愛市場現有攤商四七二攤，原有冷氣系統使用已逾卅年，效能明顯不足，導致市場內部長期悶熱、通風不佳，嚴重影響使用體驗。市府於二○二四年十月向經濟部提「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，獲核定補助一一七○萬元，因整體更新計畫約需四千萬元，市府於二○二五年編列二千八百萬元預算，進行冷氣系統全面升級工程。

汰換工程包含「冷氣主機與管線全面更換」及「室內空調出風口優化配置」，並同步強化電力系統。在工期安排上，前三個月將進行材料訂做及外管線汰換，後面二個月則休市進行設備更新。

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