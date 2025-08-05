選燈具、鞋款 南港推動高齡友善賣場

2025/08/05 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市二○二四年死因指出，跌倒高居六十五歲以上長者事故傷害死因第二位。台北市南港區健康服務中心建議，長者活動範圍維持適度照明，及穿著合適的鞋子，可減少跌倒的風險，著手輔導業者宣導「長者居家燈具選擇重點」、「長者選鞋建議」衛教資訊，也製作「高齡友善」標示、設置「高齡友善鞋款專區」，推動高齡友善賣場。

台北市老年人口占比高達二十三．六一％，是全國最高的縣市，南港區也達廿一．六％；而社會局去年的老人生活狀況調查顯示，北市六十歲以上人口有跌倒經驗者占十四％，最常於住宅跌倒。南港健康服務中心認為，活動範圍維持適度照明，及穿著合適的鞋子，可減少跌倒的風險。

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南港健康服務中心輔導販售燈具或鞋子的連鎖企業，推動高齡友善賣場，張貼長者建議購物衛教知識重點。特力屋南港興華店在適合長者使用的燈具產品櫃上，標示「間接光／可調控式照明—高齡友善」。鞋全家福南港店內規劃「高齡友善專區」，陳列魔鬼氈、寬楦頭、鞋跟低於三公分、鞋底防滑材質及鞋紋深等合適長者的鞋款。

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