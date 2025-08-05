U幣換悠遊卡儲值金 擴增捷運加值機

2025/08/05 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市體育局推出的「U-Sport臺北樂運動」U幣兌換悠遊卡儲值金，截至七月已兌換超過一千萬元，佔U幣整體使用率近七成。體育局昨宣布與悠遊卡公司合作，開放U幣透過捷運站加值機兌換悠遊卡儲值金，不再侷限於台北市運動中心。

為提升用戶生活便利性，體育局與悠遊卡公司合作，使兌換站點從十二座運動中心擴增至各大捷運站，只要先透過「U-Sport臺北樂運動」App綁定悠遊卡號，便可至捷運站內的「通用型自動加值機」兌換。

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體育局長游竹萍補充，除了透過「樂集點」享受搭公車及捷運、兌換咖啡及百貨禮券等優惠，年底的「好康抽」還有日本雙人來回機票、市價約八十萬的轎車等大獎。

游竹萍表示，U-Sport去年推出U幣兌換悠遊卡儲值金，每天有近二．五萬人次的台北市民使用U-Sport App到館運動集點，今年除了與兩百四十家公民營運動場館合作，更首創「U-Walk健康萬步走」計步功能，使民眾散步、健走、慢跑輕鬆「樂集點」集U幣，不僅可折抵運動入場、購買課程，累積滿一百U幣能兌換為一百元悠遊卡儲值金，能用於搭乘大眾運輸工具，或至合作通路消費。

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