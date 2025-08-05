為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    U幣換悠遊卡儲值金 擴增捷運加值機

    2025/08/05 05:30

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市體育局推出的「U-Sport臺北樂運動」U幣兌換悠遊卡儲值金，截至七月已兌換超過一千萬元，佔U幣整體使用率近七成。體育局昨宣布與悠遊卡公司合作，開放U幣透過捷運站加值機兌換悠遊卡儲值金，不再侷限於台北市運動中心。

    為提升用戶生活便利性，體育局與悠遊卡公司合作，使兌換站點從十二座運動中心擴增至各大捷運站，只要先透過「U-Sport臺北樂運動」App綁定悠遊卡號，便可至捷運站內的「通用型自動加值機」兌換。

    體育局長游竹萍補充，除了透過「樂集點」享受搭公車及捷運、兌換咖啡及百貨禮券等優惠，年底的「好康抽」還有日本雙人來回機票、市價約八十萬的轎車等大獎。

    游竹萍表示，U-Sport去年推出U幣兌換悠遊卡儲值金，每天有近二．五萬人次的台北市民使用U-Sport App到館運動集點，今年除了與兩百四十家公民營運動場館合作，更首創「U-Walk健康萬步走」計步功能，使民眾散步、健走、慢跑輕鬆「樂集點」集U幣，不僅可折抵運動入場、購買課程，累積滿一百U幣能兌換為一百元悠遊卡儲值金，能用於搭乘大眾運輸工具，或至合作通路消費。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播