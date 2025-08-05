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    北門站電梯如「大怒神」 北捷︰電壓異常急煞停機

    有乘客反映在捷運北門站搭乘電梯，突然聽聞爆炸聲響，宛如乘坐「大怒神」般下降。圖為北捷邀媒體模擬試乘畫面。（記者董冠怡攝）

    有乘客反映在捷運北門站搭乘電梯，突然聽聞爆炸聲響，宛如乘坐「大怒神」般下降。圖為北捷邀媒體模擬試乘畫面。（記者董冠怡攝）

    2025/08/05 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕一名女性乘客三日在捷運北門站搭乘電梯，自述突然聽聞爆炸聲響後，宛如乘坐「大怒神」般下降，所幸平安無事，但仍受到驚嚇。台北捷運公司解釋為台電端電壓瞬間降壓所致，昨天現場模擬並說明電梯安全機制，強調民眾所謂的「爆炸」聲響是電梯煞車正常運作的機械聲，下墜感則類似車輛行駛中緊急煞車，車廂產生瞬間的頓挫感。

    媒體昨天由捷運人員陪同模擬緊急停煞的情境，記者實際從地下二樓乘坐電梯緩降，快到地下四樓時，無預警地一陣碰撞巨響、抖動搖晃，讓記者發出「額啊啊啊啊啊」、「媽呀」的驚喊聲，震動約五秒鐘後恢復如常，電梯繼續緩降。

    北捷電機處長謝榮龍說明，電梯機電設備有電壓保護機制，依精密程度、電力品質調整；其中，馬達低於標準電壓百分之十，兩秒延遲後，即會自動啟動保護停機；變頻器則設為電壓低於設定的百分之十五，立即啟動保護停機。

    謝榮龍指出，三日台電供電電壓瞬間降壓，北門站電梯偵測到異常，啟動保護機制緊急煞車並停止運轉，電力恢復穩定並偵測系統正常後，隨即低速平穩下降至月台層後開門。昨天模擬電壓低於設定的百分之十五，基於安全考量立即保護停機，持續檢討相關設定值是否調整。

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