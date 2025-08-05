北市大專院校「租金地圖」 掌握31校行情

台北市地政局長王瑞雲說明「大專院校租金地圖」的建置。（記者何玉華攝）

2025/08/05 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕九月即將開學，北上求學的學生租屋需求殷切，又擔心踩雷，台北市政府地政局彙整境內卅一所大專院校周邊一公里內，近一年租賃實價登錄資料，推出「大專院校租金地圖」，協助學生與家長了解學校周邊租金行情，面對房東開價不再霧煞煞；同時發布與租屋平台、房東、仲介業者合作推出「五個歡迎」的「友善屋源」標示，讓租屋族更快、更安心找到住處。

建置在「臺北地政找房＋」平台

「大專院校租金地圖」建置在台北市府地政局的「臺北地政找房＋」平台，運用地理資訊系統（GIS）環域分析技術，統計卅一所大專院校校園周邊一公里內，近一年租賃實價登錄資料，並整合附近生活機能與公共設施資訊；另為貼近學生需求，分別針對常見的租屋型態，如分租雅房、分租套房、獨立套房統計成交租金，也納入整戶出租的行情，方便合租者參考。

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地政局表示，「大專院校租金地圖」以租金「總價」呈現，直接反映各類租屋型態的月租金，還有廿五分位數、中位數與七十五分位數，協助使用者快速依租金高低找尋可負擔住宅；也可切換成「單價」查詢，提供更彈性且符合使用者需求的選擇。

地政局推動「友善屋源」標示

地政局長王瑞雲提到，除了北上求學的年輕學子租屋擔心踩雷，長者租屋也常常被房東技巧性地勸退，有些年輕夫妻想領租屋補貼或考量孩子就學想設籍，也常成為租屋障礙。因此透過與不動產租賃業者合作，以正面的方式鼓勵租賃平台、房東標示「五個歡迎」：歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補，讓有租屋需求的朋友能快速地找到符合需求的房子，後續也希望協助增加「友善屋源」的曝光度。

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