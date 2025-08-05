大稻埕夏日節恐塞爆 挨批燒錢不創新

「大稻埕夏日節」明天起登場，大稻埕碼頭、延平河濱公園將施放煙火。圖為淡三號疏散門。（記者董冠怡攝）

2025/08/05 05:30

明起至30日施放4場次煙火秀 觀傳局︰宣導交管 兼顧商家與居民

〔記者董冠怡、蔡愷恆／台北報導〕「大稻埕夏日節」明起登場至八月卅日止，期間大稻埕碼頭、延平河濱公園將在六、十三、廿、卅日施放煙火秀，總計四個場次；相關資訊發布後，隨即有民眾擔心人潮擁擠、交通壅塞、噪音擾鄰的惡夢重演，周邊里長認為太燒錢，建議縮短活動時間。觀光傳播局回應，透過提前煙火施放時間，宣導、公告交管資訊及增派義交疏導、加密大眾運輸班次等方式，兼顧商圈發展、減少對在地居民的衝擊。

請繼續往下閱讀...

台北市長蔣萬安二○二二年上任後，隔年把原先的「大稻埕情人節」擴大為「大稻埕夏日節」，為期五十一天施放八場煙火，後經民意反饋、檢討及盤整市府資源，去年將天數砍半至廿五天、四場煙火；觀傳局表示，過去兩年活動期間帶動周邊經濟，業績成長約二至三成，今年延續去年的規模。

里長︰為期25天 應縮短

周邊迪化街的南芳里里長賴徐玉枝表示，每年活動都辦得相當成功，吸引觀光人潮、促進消費，非常熱鬧，希望可以續辦，但認為舉辦廿五天太久、太燒錢，尤其煙火施放日，晚上便出現道路壅塞，雖沒有太多居民激烈反彈，但還是有不少抱怨塞車困擾，以及認為負責管理及交通維護、疏導的人員很辛苦。

民轟別花大把資源辦活動

在觀傳局經營的「我是台北人」臉書粉專上，「大稻埕夏日節」資訊發布後，吸引的留言不多，負面的卻不少，包括認為活動年年辦但創新度不足，附近居民快被人擠人煩死，上班族還要配合移車、忍受噪音，市府應將納稅錢用於改善堆積如山的市政問題，或是添購必要設備，而非挹注大把資源花在辦活動，有些人根本連跨年煙火都不看。

市府︰去年有25萬人次造訪

觀傳局回應，過去兩年依據民意回饋、市府資源，將舉辦天數和煙火場次分別降至一個月、四場，期間商家業績成長二至三成，去年有廿五萬人次造訪，週三平日場約五至六萬人次、週末壓軸場十至十二萬人次。而原本在晚上八點半施放，因考量影響下班人潮，提早至八點。

觀傳局表示，今年大稻埕碼頭、延平河濱公園三場主題煙火分別在六、十三、廿日進行，卅日壓軸為四八○秒的大型煙火；環保局稽查大隊也補充，前年活動期間共接獲一件噪音陳情、去年一件煙火空污陳情。

北市府表示，過往「大稻埕夏日節」活動期間帶動周邊經濟，業績成長約二至三成。圖為迪化街商圈。（記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法