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    彰師大輔諮系4教授涉性騷性侵 一挨罰一解聘

    彰師大輔諮系4教授涉性侵性騷，震撼教育界與心理諮商圈。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰師大輔諮系4教授涉性侵性騷，震撼教育界與心理諮商圈。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/08/05 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化師範大學輔導與諮商系驚傳有四位教授涉嫌性侵、性騷案！除先前被確認性騷並裁罰的前副校長張景然已退休外，彰師大昨發出聲明稿表示，一位黃姓教授因為性侵該校學生行為屬實，將予以解聘並終生不得聘任教師，另外兩位王姓教授則接受調查。

    前副校長性騷成立已退休

    日前爆發性騷擾的張景然，曾任彰師大副校長、輔諮系主任與性平委員，還曾獲頒性別績優有功人員。他透過網路約畢業多年的女校友在線上看Ａ片，還問：「有沒有高潮？」此事送交彰化縣政府審議認定性騷擾事件成立，對其裁罰三萬元，目前他已退休。

    黃姓教授性侵屬實 不得再任教

    此事爆發後，彰師大校友與「諮商圈」人士發起網路平台，短短數日就收到不少留言，有人指控系上教授以言語與肢體騷擾，也有學生或校友提及教授是以心理手段，對女性進行性騷與冒犯。

    針對這些指控，彰師大校方表示，黃姓教授性侵被害人為該校學生，因性平會認定性侵行為屬實，依照教師法規定予以解聘，且終生不得聘任為教師，已報請教育部，在核准前將予以停聘。

    另2名教授接受調查中

    針對另外兩位王姓教授，其中一位原本身兼該校的學務長與性平委員，在本月一日接受校園性平會調查後，已卸下學務長與性平委員，另一位在昨天接受校園性平會調查，將於近期召開教評會討論是否暫時停聘兩人接受調查，並依照性平法與教師法相關規定辦理。

    全國保護專線：113

    警察報案專線：110

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