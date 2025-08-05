全台農損逾2.6億 蔬菜供應下月初回穩

農糧署表示，空心菜復耕最快，預計最快8月下旬就可恢復正常供應。（記者楊媛婷攝）

2025/08/05 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕受到丹娜絲風災、○七○八豪雨、○七二八豪雨等影響，中南部農業生產區受重創，農糧署昨日表示，雨停後，農民才可開始復耕，空心菜生長期約需十四天，最快八月下旬後供應就會回穩，其他蔬菜類最快都要等九月上旬後。

柿子、棗子、吳郭魚受損最嚴重

農業部彙整各縣市政府查報資料，截至昨日下午五時，○七二八豪雨全台農損超過二．六億元，其中農產損失約一．六七億元，以柿子、棗子最嚴重，各逾四千五百萬元、二千三百萬元；畜產損失約二一五八萬元；漁產損失約五百三十七萬元，主要是吳郭魚；民間設施損失約六五七一萬元。

請繼續往下閱讀...

農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠表示，八月迄今的台北平均批發菜價每公斤約四十四．二元，受風災和西南氣流帶來的連續豪雨影響，嘉義以南地區農損嚴重，北部的葉菜設施生產區與高冷地區的高麗菜等則相對受損較輕微，目前整體蔬菜供應量可維持過往正常水準的七到八成。

空心菜復耕 月底恢復正常供應

傅立忠表示，連續豪雨確實會造成復耕延遲，最快恢復正常供應為十四天就可收成的空心菜，預估八月下旬就會恢復正常。

傅立忠進一步指出，之前高麗菜等大宗蔬菜盛產時，已請農民團體大量收購後冷鏈儲存，許多農民團體已自印尼、美國等地大量進口蔬菜，確保民眾購買無虞，另農糧署也有輔導冷凍加工廠與農民團體在冬季蔬菜盛產期時加工製作國產冷凍蔬菜，包含青花菜、牛番茄、洋蔥、南瓜、胡蘿蔔、櫛瓜等品項，價格實惠也保留原有的營養成分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法