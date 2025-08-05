西南氣流連降7天豪雨 28年來首見／氣象署解除大規模或劇烈雨勢 週四過後恢復夏季天氣型態

高雄六龜區中興里發生土石流淹沒一戶民宅，所幸住戶提前撤離無人傷亡，水利局出動怪手開挖疏通水路。 （民眾提供）

2025/08/05 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕受西南氣流影響，中南部地區連日大雨不斷，至昨日西南風才逐漸減弱，中央氣象署也在昨天中午解除較大規模或較劇烈豪雨作業。中央氣象署預報中心主任陳怡良說，○七二八西南氣流豪雨事件具有影響時間長、範圍遍及中南部、造成多次強降雨等特色，可說「相當罕見」，也是台灣廿八年來首次連續七天出現豪雨或以上等級的降雨。

連6天時雨量破百

中央氣象署於七月廿八日下午二時至昨日中午啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，歷時近七天，天天有豪雨或以上等級降雨，為中央氣象署二○一九年設置加強作業程序以來最長的作業期間，且多達五天出現短延時大豪雨，超越年平均的三．五天，另也連續六天出現時雨量破百情況。

請繼續往下閱讀...

陳怡良說，這次西南氣流主軸在巴士海峽，事件期間經歷兩波降雨高峰，第一波為七月廿八日至卅一日，與竹節草颱風外圍環流有關，第二波為八月一日至四日，中南部地區持續有顯著雨勢。

南高屏累積雨量逾2000毫米

期間，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣累積雨量分別達到一八四○毫米、二○二六毫米、二八一九毫米、二三四六毫米，接近二○○九年莫拉克颱風、超越去年凱米颱風水準，最大四十八小時累積雨量、最大廿四小時推移累積雨量表現也接近前述兩個颱風。

陳怡良也提到，氣象署加強作業期間，總計發布一八一次大雷雨即時訊息，其中包括五十次細胞簡訊，嘉義以南山區有持續性強降雨發生，台中以南平地則有短延時強降雨，計十七鄉鎮出現長延時超大豪雨，分布於南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，四十鄉鎮有長延時大豪雨、十五鄉鎮有短延時大豪雨。

雖西南風已逐漸減弱，但中央氣象署預報員李名翔提醒，週三前台灣仍有西南風影響，中南部地區雨勢逐日趨緩，但還需注意局部或零星降雨，其他地區則需注意午後雷陣雨發展，週四過後則將恢復典型的夏季天氣型態，且降雨區域以山區為主。

高雄六龜區大津里津鳳宮後方大量土石滑落民宅前。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法