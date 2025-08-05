高雄山區孤島 交長指示3天內搶通／卓揆到台南、高雄勘災 強調已媒合150多戶修繕重建家園

行政院長卓榮泰昨表示，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所成立不到一週內，已動員多家廠商投入災屋修繕，累積媒合戶數逾四百戶、簽約戶數約一百五十多戶，也陸續進場施工。（行政院提供）

2025/08/05 05:30

〔記者蘇福男、王涵平、陸運鋒、林惠琴、徐子苓／綜合報導〕連日西南氣流雨炸中南部，重創山區部落和公路運輸，高雄桃源、那瑪夏部分地區因聯外道路中斷淪為孤島，交通部長陳世凱昨指示公路局以「三日內搶通維生通道」為目標，確保醫療、物資與救援車輛可進出，預計最快今天傍晚搶通。

預計最快今天傍晚搶通

行政院長卓榮泰昨天分赴高雄、台南勘災，承諾將○七二八豪雨納入丹娜絲颱風特別條例，立法院通過後即可實施；卓揆也代表總統向南橫一家五口墜谷事故的家屬致意，家屬拜託儘快找到失蹤家人，卓緊握家屬雙手說「搜救行動還在進行中，會盡量來完成」。

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陳世凱指出，台廿、台廿九線多處道路發生邊坡滑移、路基流失，甚至出現土石流，損害非常嚴重，一定會盡快搶通，針對民生橋、勝境橋等部落重要對外橋梁，會加快加固清疏與後續修復，並多次提醒搜救及搶災人員務必注意自身安全。

丹娜絲颱風特別預算會上調

卓榮泰昨也前往台南柳營區視察，並聽取負責媒合修繕的水利署簡報。卓揆強調，丹娜絲颱風特別預算匡列三○○億元，此次豪雨也會納入，經費一定會往上加。他也提到，雲嘉南災後復原前進指揮所成立後短短一週，中央災害應變中心統計已有一百五十多戶媒合修繕簽約，特別感謝營造公會廠商在災民受到如此巨大的災害時，願意不計成本、講求效率。

災民修復家電有折扣

卓揆表示，已請經濟部持續連繫已發起捐助的電器公會廠商，針對電器修復檢查等給予災民折扣，甚至捐助冷氣、洗衣機、除濕機等家電，以低收入戶優先，盡快完成家園重建，也不用負擔任何房屋修繕費用。

暴雨造成5死3失蹤78傷

中央災害應變中心統計至昨天下午，暴雨造成五死三失蹤七十八傷，包括南投五十七歲陳姓民眾於積水處溺斃；高雄桃源小客車翻覆，一家五口二死三失蹤；高雄旗山四十七歲黃姓女騎士疑似墜溝身亡；嘉義五十三歲高姓婦人疑跌落野溪身亡。

丹娜絲風災募款累計1.78億

此外，丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，募款專案截至八月三日已獲捐一．七八億餘元，賑災基金會指出，已預撥一千八百萬元給嘉義縣政府申請災民安遷賑助，也收到雲林縣政府申請安遷賑助預撥款項簽辦中。

丹娜絲颱風曾一度中斷雲嘉南地區通訊，中華電信董事長簡志誠昨表示，市話、寬頻和MOD障礙近日就能修復完成，而行動基地台將加速建設，預計十月底前全數復原完畢。

行院長卓榮泰（右一）昨天中午冒雨上山視察南橫台20線搶修情形。（行政院南服中心提供）

荖濃溪上游暴漲，溪水溢出南橫公路99.3K路段。 （高市議員高忠德提供）

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