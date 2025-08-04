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    田中中南路往名間土石流 雙向封路

    彰化田中鎮中南路往南投名間方向，發生土石流跟樹木倒塌，造成雙向道路無法通行。（民眾提供）

    彰化田中鎮中南路往南投名間方向，發生土石流跟樹木倒塌，造成雙向道路無法通行。（民眾提供）

    2025/08/04 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕因為受到強烈西南氣流及低壓帶影響，彰化地區連續降雨一週，昨日下午雨勢加劇，田中鎮中南路往南投名間方向，突然發生土石流跟樹木倒塌事件，造成雙向道路無法通行，幸好當時並無人車經過，未釀成人員傷害。

    根據中央氣象局資料，彰化昨日降雨量已二水鄉達二三三毫米最多，另外田中鎮也有一九八毫米，其中雨勢多集中在早上十點至下午三點間，造成八卦山區員林、田中、社頭及二水鄉鎮多處道路積水，甚至發生土石流事件。

    其中田中鎮中南路往名間方向也發生土石流跟樹木倒塌，造成雙向道路無法通行，警方下午三點獲報，立即到場進行管制，直至下午六點才清除完畢通車，另外剛開通的東彰南路四段與沙崙路二○一巷口、社頭鄉三民路一二八巷及二林萬興寮等多處道路也發生淹水，甚至一度淹入民宅，幸好均未造成傷亡。

    田中鎮中南路往名間方向也發生土石流跟樹木倒塌，造成雙向道路無法通行，警方到場進行管制，另外，員林市湖水路因為發生土石流，也造成道路充滿黃土，行程一條小黃河，讓用路民眾駕駛險象環生。

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