土石崩塌 台中大坑14步道全封閉

古坑登山步道路口已拉起警示帶。（風管所提供）

2025/08/04 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕受到西南氣流挾帶強降雨影響，台中市大坑山區近日災情頻傳，山林步道受損情形嚴重，根據風管所通報，自七月三十一日起，大坑十四條登山步道因接連出現土石崩塌、樹木倒塌等狀況，已全面封閉禁止進入，然仍有部分民眾無視封鎖線，冒險闖入，甚至在網路上分享險象環生畫面，引發熱議與擔憂。

邊坡坍方 泥流、斷木堵山徑

台中市大坑風景區以十四條登山步道聞名，每條步道因難易不同，讓民眾或山友視自身狀況選擇，但連日來的強降雨，步道邊坡明顯坍方，泥流、落枝與斷木堵住山徑，整條道路猶如山洪爆發過後的戰場，地面濕滑泥濘，更有網友形容產業道路宛如河流，水勢湍急，機車無法上山，引擎進水、車輪打滑、徒步都難以前進，就連穿溯溪鞋都寸步難行。

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有山友在社群留言：「山永遠都在，好天氣再去」、「連日大雨，土壤含水量飽和，很容易土石滑動掩埋」、「現在爬山不只危險，是在考驗命運」、「別等出事了再浪費社會資源」，呼籲大家耐心等待修復。

風景區管理所指出，因應近日西南氣流帶來豪大雨影響，大坑十四條登山步道及聯外道路多處發生崩塌及邊坡滑動情形，為確保民眾安全，各步道出入口已設置警示進行全線封閉。

各單位搶修中 籲民眾勿涉險

而步道雖屬不同權責機關，各單位正積極搶修處理，現場除全面設立警示帶、公告封閉資訊，官網與社群平台也有持續公告更新，然而仍有民眾貿然進入，發生意外的風險極高，而目前山區環境極不穩定，隨時可能再有坍方或落石，呼籲民眾切勿貪圖一時登山樂趣，以免發生意外。

古坑登山步道土石崩塌嚴重。（風管所提供）

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